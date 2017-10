Tudorel Toader propune o noua solutie pentru Inspectia Judiciara: institutie autonoma fara subordonare fata de CSM sau Ministerul Justitiei/ Comisia de la Venetia sa dea aviz pentru procedura de numire a procurorilor sefi

Actualizat

Tudorel Toader a anuntat ca a introdus aceasta propunere in proiectul de lege pentru modificarea legilor care guverneaza sistemul judiciar."In proiect veti observa: prevederile in vigoare raman nemodificate pentru ca, in partea finala a proiectului de lege, la situatii tranzitorii, veti putea vedea un alineat care spune ca de la data in vigoare a prezentei legi, Inspectia Judiciara va fi reglementata ca institutie autonoma, care sa nu fie nici la CSM, nici la Ministerul Justitiei", a declarat Toader in Parlament, la comisia speciala pentru legile justitiei."Aceasta solutie va rog sa va amintiti ca am enuntat-o si pe 23 august (cand a prezentat public proiectul de lege - n.red.). Am spus si atunci ca exista si a treia varianta, dupa sistemul italian sa devina autonoma. In 6 luni de la intrarea in vigoare a legii sa adoptam o lege speciala pentru inspectia judiciara si dvs veti decide", a adaugat Toader.Ulterior, deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justitiei, care conduce comisia, s-a declarat de acord cu aceasta propunere. El a anuntat ca se va face un calendar de discutii.Ca si data trecuta, cand ministrul a anuntat eliminarea presedintelui tarii din procedura de numire a procuroului general, procurorului sef al DNA si procurorului sef al DIICOT, Toader a invocat o recomandare MCV. El a insistat insa apoi ca trebuie consultata comisia de Venetia."Stim ca toate statele civilizate respecta recomandarile comisie de la venetia, pentru ca daca vrei sa stai la masa cu marea familie europeana respecti standardele comune, recomandarile specificie pe care cel mai mare forum in materia de constitutionalism il reprezinta" a afirmat el."Am incercat sa reasezam aceasta institutie. Sa nu ne facem ca nu vedem realitatea - exista foarte multe erori judiciare. Eu personal nu doresc raspunderea magistratilor, dar o reglementare cu rol preventiv este necesara. Eroarea judiciara cauzata prin grava neglijenta nu exclude rapsundrea patrimoniala. Am eliminat termenul de un an de prescriptie si l-am inlocuit cu termenul de drept comun.In actuala reglementare, ministerul de finante nu s-a intors niciodata impotriva vreunui magistrat. Ministerul de finante, care plateste in numele statului trebuie sa se indrepte impotriva magistratului pentru recuperere, dar repet numai daca magistratul a actionat cu rea credinta si grava neglijenta. Garantia pentru magistrati este ca nu il cheama cetateanul in instanta, ci statul. Consideram ca nu este de natura sa sterbeasca independenta magistratului, insa este de natura sa il aduca pe magistrat sub semnul legii, responsabilitatii."El a dat cateva exemple de privilegii ale magistratilor: "Este neconstitutionala solutia prin care un magistrat se pensioneaza in plina putere creativa, la sub 50 de ani, dupa care se duce la CSM.solciita reangajarea, csm printr-un vot secret decide da sau nu.Solutia din lege ca dupa pensionare sa ramana cu beneficiul chiriei cu plata modica restul vietii, dupa care sa ramana sotului, supravietuitorului eventual copiilor.""Am propus si ca procurorii sa nu mai poata sa devina judecatori la inalta curte direct, si nici judecatorii sa devina direct procurori - este ca si cum te-ai duce la medicul oftalmolog sa te trateze de boli de inima. Am propus mentinerea acestei posibilitati de trecere in acord cu decizia curtii, dar nu in primii 7 ani de activitate cand inca esti in formare.Am propus eliminarea posibilitatii de promovare pe loc. Practica ne arata, cand au gradul de parchet, salariul de la Inalta Curte, si cand postul e vacant, spune nu, pentru ca 'e bine ca muncesc mai putin dar iau bani cu salariul precum cel de la Inalta Curte'. Statul te plateste pentru munca pe care o prestezi. Propunerea noastra - sa dea concurs dar sa fie platiti pentru activitatea pe care o pastreaza. ai grad de curte de apel dar lucrezi la judecatorie, iei bani pentru judecatorie."Ministrul a venit miercuri in parlament cu proiectul in mana si a anuntat ca a trimis o copie in format electronic presedintelui comisiei, deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justitiei, fara ca ceilalati membri ai comisiei speciale sa aiba acest proiect. Iordache a afirmat la finalul sedintei ca proiectul va fi facut public miercuri.Pachetul se refera la modificarea legilor 303, 304 si 317, toate datand din 2004.