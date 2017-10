Comisarul european pentru buget, unul dintre cei mai influenti comisari, vine in vizita in Romania

Gunther Oettinger se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, ministrul Finantelor - Ionut Misa, ministrul pentru afaceri europene - Victor Negrescu si ministrul pentru fonduri UE - Marius Nica, potrivit Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti.Oettinger se va mai intalni cu membrii comisiilor de specialitate din Parlament si va sustine un discurs in cadrul conferintei "10 ani de la aderarea Romaniei la UE: de la coeziune la convergenta", organizata de Reprezentanta Comisei Europene in Romania cu sprijinul BNR. El va participa la un dialog cu cetatenii, la Academia de Studii Economice.Vizita comisarului Gunther Oettinger are ca scop dezbaterea cu autoritatile nationale a viitorului finantelor UE, in contextul noului cadru financiar multianual, ce va fi prezentat in mai 2018.