​​DOCUMENTE Proiectul de lege al MApN pentru achizitia transportoarelor Piranha 5 construite in Romania. Primul contract vizeaza 94 de bucati, 5 cu livrare inca din acest an

In expunerea de motive MApN detaliaza nevoia de a dota fortele terestre cu noi transportoare, in conditiile in care actuala tehnica este depasita tehnic si moral, iar instabilitatea din zona Marii Negre a fost in crestere in ultimii ani. In document se precizeaza ca e nevoie de noi transportoare, cu protectie mai mare si putere de foc sporita, chiar daca acestea nu vor mai fi amfibii."Avand in vedere nivelul amenintarii, precizat in documentele programatice (DCO - Documentul cu Cerinte Operationale), a rezultat necesitatea dotarii cu transportoare blindate cu nivel superior de protectie balistica si putere de foc ridicata, chiar daca aceasta presupune renuntarea la capacitatea de flotabilitate", se arata in expunerea de motive.Consiliul de Supraveghere a Cerintelor (CSC) a statuat ca "avand in vedere cerintele operationale specifice pentru transportor blindat pentru trupe 8x8 fara capabilitatea de flotabilitate coroborate cu prevederile Studiului de concept - actualizat - pentru 'Transportor blindat pentru trupe' si cu Hotararea nr. 267 adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului de Supraveghere a Cerintelor din data de 06.04.2017 privind varianta optima de inzestrare a Bg. 2 I si Bg. 81 Mc., conduc la necesitatea inzestrarii acestor structuri cu Piranha 5"."Aceasta achizitie are in vedere, potrivit aceluiasi studiu de concept, necesitatea operationalizarii complete a Brigazii Multinationale de Sud-Est, precum si indeplinirea cerintelor de interoperabilitate cu cele 31 TBT Piranha IIIC existente in dotarea acestei structuri", mai argumenteaza MApN.Documentul detaliaza si ca au fost purtate discutii de catre reprezentantii Ministerului Economiei si ai Ministerului Apararii Nationale cu reprezentantii General Dynamics European Land Systems-Mowag GmbH, operatorul economic producator al transportorului 8x8 si derivatelor pe platforma PIRANHA 5, iar Ministerul Economiei sustine achizitia a 227 de transportoare 8x8 si derivate pe platforma PIRANHA 5 si a suportului logistic initial, dintre care 197 sa fie integrate in Romania.Masura de a realiza transportoarele in Romania va duce creara unei capacitati industriale strategice "vitala pentru sustinerea pe termen lung a capacitatii de aparare a statului".Valoareava fi platita esalonat in perioada 2017-2025, insa initial - prin actualul proiect de lege, MApN va semna doar un prim contract subsecvent cu General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH si care vizeaza achizitia a8x8 si derivate pe platforma PIRANHA 5, dintre carePotrivit anexei, conform primului contract ce va fi incheiat intre MApN si Mowag - GDELS in 2017 vor fi livrate 5 transportoare, cu alte 30 planificate in 2018. In 2019 sunt planificate 32 de transportoare, iar in 2020 alte 27. In total, vorbim de cele 94 de transportoare pentru care Parlamentul si-a dat acordul in luna aprilie.Conform Anexei, in total pentru cele 94 de transportoare Piranha 5 MApN va plati circa 1,8 miliarde de lei, adica circa 400 de milioane de euro.Recent, ministrul Apararii, Mihai Fifor declara ca Romania va achizitiona, pe langa transportorul blindat Piranha, si transportorul blindat 8X8 Agilis, dezvoltat si construit de nemtii de la Rheinmetall la Uzina Mecanica Moreni, intelegerea fiind parafata inca in urma cu un an deja.Fifor si-a mentinut declaratia si in urmca cu cateva zile intr-o cofnerinta la Parlament."Suntem in tratative pentru modernizarea masinilor de lupta de infanterie. Si, in fine, poate un alt program extrem de important pentru noi este cel realizat in parteneriat cu Rheinmetall Germania si Uzina Mecanica Moreni pentru realizarea unui transportor blindat care ar urma sa intre in productie la sfarsit de 2019, inceput de 2020", a declarat Fifor, potrivit Agerpres.In luna iunie, Uzina Automecanica Moreni - din subordinea Ministerului Economiei - si cvompania germana Rheinmetall au semnat actul constitutiv al societatii mixte Romanian Military Vehicle Systems.La scurt timp dupa premierul Mihai Tudose s-a intalnit cu ambasadorul Germaniei si a declarat ca parteneriatul economico-militar intre Romania si compania germana Rheinmetall a fost definit ca proiect strategic.La finele lunii august, in timp ce negocierile Romaniei cu americanii de la General Dynamics pentru Piranha 5 se intensificau, au aparut zvonuri cum ca proiectul Agilis dezvoltat de la Rheinmetall la Moreni ar pica, insa reprezentantii companiei germane au declarat pentru HotNews.ro ca priectul Agilis merge inainte, negand posibilitatea unui esec in negocieri.