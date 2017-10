20 de migranti ascunsi intr-un microbuz cu piese auto, prinsi la granita cu Ungaria

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II (autostrada pan-europeana) au verificat un microbuz de marfa Mercesdes Sprinter, inmatriculat in Romania, care iesea din tara. Soferul, in varsta de 41 de ani, a declarat ca merge in Franta si transporta piese auto.Politistii de frontiera au observat ca usa compartimentului de marfa nu era inchisa bine si au efectuat un control amanuntit, descoperind printre cutiile cu piese de masini douazeci de persoane, unsprezece femei si noua barbati."S-a stabilit ca cei in cauza sunt cetateni din Iran, Afganistan si Irak, unsprezece adulti cu varste cuprinse intre 18 si 52 ani si noua minori, cu varste cuprinse intre 2 si 17 de ani, solicitanti de azil in Romania. In cadrul primelor cercetari, persoanele au declarat ca doreau sa ajunga intr-un stat din Spatiul Schengen si au recurs la aceasta metoda deoarece nu posedau vize pentru trecerea frontierei", se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera Arad.Soferul a sustinut ca nu stia de prezenta strainilor in microbuz si ca in drum spre iesirea din tara a stationat intr-o benzinarie, unde s-ar fi strecurat migrantii.Stranii sunt cercetati pentru pentru tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat, iar soferul roman, pentru trafic de migranti.