Restrictii de circulatie in Bucuresti intre 26 si 29 octombrie, pentru manifestarile organizate cu ocazia Sf. Dimitrie cel Nou

In perioada 24 - 29 octombrie se desfasoara procesiuni si manifestatii religioase, cu ocazia Sf. Dimitrie cel Nou.Pe 26 octombrie 2017 se vor desfasura procesiuni religioase astfel: intre orele 17:00 - 17:30, adunarea enoriasilor in incinta Bisericii Sfantul Spiridon cel Nou si pe Platoul Catedralei Patriarhale, intrarea dinspre str. Patriarhiei; intre orele 17:30 - 18:00, procesiuni religioase, desfasurate simultan, pe traseele Platoul Catedralei Patriarhale - str. Patriarhiei - Str. 11 Iunie - bd. Regina Maria - aleea Dealul Mitropoliei, respectiv Biserica Sfantul Spiridon cel Nou - Calea Serban Voda - str. Bibescu Voda - aleea Dealul Mitropoliei.La Crucea Brancoveneasca de la baza Dealului Patriarhiei, unde va avea loc jonctiunea celor doua coloane, se va desfasura o slujba religioasa si se va continua deplasarea pana la altarul de vara.Traficul rutier se va inchide in data de 26 octombrie 2017, intre orele 17:00 - 18:00, pe durata desfasurarii procesiunilor, pe traseele sus-mentionate si strazile care acced in acestea, se precizeaza in comunicat.De asemenea, pana pe 28 octombrie 2017, vor avea loc activitati de pelerinaj in zona Catedralei Dealului Patriarhiei si esplanadei, fara afectarea traficului rutier si pietonal. Pentru buna desfasurare a evenimentelor, incepand din 23 octombrie s-a interzis stationarea autovehiculelor pe Dealul Mitropoliei pe ambele sensuri de circulatie, precum si pe platoul de la baza aleii Dealului Mitropoliei, pe trotuarele de pe bulevardul Regina Maria si str. 11 Iunie, in zona Parcului Carol - Fantana Zodiac, precum si pe bulevardul Dimitrie Cantemir, intre str. Bibescu Voda si Biserica Sfantul Spiridon cel Nou.De asemenea, pe 27 octombrie se vor organiza un mars si activitati comemorative in Piata Bucur. Conform avizului Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, intre orele 18,00 si 19,00 se va face adunarea participantilor in Parcul Unirii, pe aleea dinspre Magazinul Unirea, iar intre orele 19,00 si 20,00 este programata deplasarea participantilor pe traseul: Parc Unirii - intersectia dintre bulevardul I.C. Bratianu si bulevardul Unirii - Pod Serban Voda - Splaiul Unirii - str. Bucur - Piata Bucur.Pentru buna desfasurare a marsului comemorativ, traficul rutier va fi inchis si reluat progresiv pe traseul de desfasurare.Intre orele 20:00 si 23:00 au fost autorizate activitati comemorative in Piata Bucur, in functie de numarul de participantilor urmand sa fie restrictionat progresiv traficul rutier pe str. Bucur, str. Intre Garle, str. Verzisori si strazile care converg spre Piata Bucur.