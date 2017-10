Ministrul Sanatatii, Florin Bodog s-a vaccinat antigripal: Legea vaccinarii nu este despre obligativitate, ci despre copiii nostri

In cursul zilei de marti, prima transa de vaccinuri gripale au ajuns in Romania, potrivit lui Florin Bodog."Prima transa va fi de 20.000 de doze, fiind distribuite direct la Directiile de Sanatate Publica, nu se vor mai opri nicaieri, si cand vom semna contractul pentru intreaga cantitate de vaccin ele vor fi transmise ca pana acum", a transmis ministrul."Legea vaccinarii este o lege pentru copii, pentru protectia copiilor, este o lege pentru prevenirea bolilor care pot fi prevenite prin vaccin, pentru imbunatatirea sistemului de sanatate din Romania si a starii de sanatate a natiunii", a afirmat Florin Bodog, care a transmis deja indicatii la Directiile de Sanatate Publica pentru ca dozele sa fie distribuite cat mai repede, iar prima faza de vaccinare va include personalul medical si pacientii cu risc.Peste un milion de doze de vaccin antigripal vor fi achizitionate anul acesta, cantitate care va asigura necesarul. "In fiecare an a fost achizitionata aceeasi cantitate", a precizat ministrul."Se lucreaza la normele de aplicare, practic nu vom astepta ca legea sa isi faca tot parcursul, noi vom fi cu normele de aplicare pregatite, cu toate ca initial in lege era prevazut un alt termen de aplicare colegii de la comisia de sanatate l-au scos (...) au dinamizat mult lucrurile", a declarat ministrul Sanatatii, Florian Bodog, intrebat daca este prea devreme ca cei responsabili sa se axeze pe normele de aplicare a legii vaccinarii.Florian Bodog a afirmat ca legea vaccinarii aduce modificari si in buget, "pozitive pentru Ministerul Sanatatii"."Legea nu este despre obligativitate, este despre copiii nostri. Am facut aceasta lege pentru a ne proteja copiii, pentru a ne proteja starea de sanatate a natiei, viitorul. Am doua fete si amandoua sunt vaccinate la zi si au facut si vaccinurile care nu sunt obligatorii pentru ca eu am incredere ca aceasta parte a sistemului de sanatate este foarte importanta si are rolul ei", a subliniat Florin Bodog in deschiderea Forumului National Pro-Imunizare, care are loc miercuri la Palatul Parlamentului.