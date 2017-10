Mihai Fifor, ministrul Apararii: Flota Romaniei pare de jucarie in comparatie cu cea a Rusiei

"Pare sa zicem o flota de jucarie flota Romaniei in comparatie cu ce are dispus in momentul de fata Federatia Rusa la Marea Neagra, dar asa cum spun colegii mei generali, militari de cariera. Exista o filozofie. Pana sa incerci sa ajungi sa lansezi rachetele respective este bine sa demonstrezi adversarului potential ca ai capacitatea de descurajare. Romania asta face in momentul de fata ca membru NATO. Eu spun ca suntem in momentul de fata cea importanta forta in aceasta regiune in flancul estic al Aliantei NATO si la Marea Neagra. Semnalul pe care il dam unei astfel de forte este da, probabil ca intr-o confruntare directa ai sa ma bati dar asta o sa te doara destul de tare", a declarat marti Mihai Fifor, citat pe site-ul Antenei 3