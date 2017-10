Ancheta la un liceu din Cluj, dupa ce pe Facebook au aparut poze de la un Bal al Bobocilor unde fete de 15 ani mimeaza sexul oral

Fotografiile in care niste eleve de 15 ani mimeaza sexul oral, la o petrecere a "bobocilor", au fost comentate si de seful Inspectoratului Judetean Scolar, Valentin Cuibus.Acesta a precizat ca a avut o discutie cu reprezentantii Colegiului Tehnic de Comunicatii "Augustin Maior" si ca in prezent are loc o ancheta la nivelul scolii."Ce pot sa va spun sigur este ca reprezentantii acestei scoli n-au avut absolut nicio legatura cu aceasta petrecere. Nici dirigintii si nici alti profesori nu s-au ocupat de organizare si nici nu au participat la acest eveniment. Directoarea Angela Rosca mi-a comunicat ca se face o ancheta la nivel de scoala. Am inteles ca parintii s-ar fi implicat in organizare. Nici macar cei din consiliul elevilor nu-si asuma evenimentul", a declarat Cuibus, pentru Actual de Cluj. Acesta a adaugat ca intr-un mediu privat, intr-un club privat, scoala nu poata asigura paza si ordinea, astfel ca uneori situatia mai poate scapa de sub control.