Doua sute de angajati ai societatii de termoficare din Galati protesteaza pentru ca nu si-au primit salariile din septembrie

Circa doua sute de angajati ai Societatii Calorgaz - firma de distributie a agentului termic din municipiul Galati, aflata in subordinea Consiliului Local - s-au strans, miercuri, in curtea unitatii unde scandeaza lozinci impotriva conducerii, precum "Demisia" si "Hotii".Oamenii spun ca este un protest spontan, motivat de faptul ca nu si-au primit salariile din luna septembrie, in conditiile in care au aflat ca directorii au primit banii la timp.Unii dintre muncitori au afise pe care scrie "Vrem transparenta, dialog", "Program de lucru pentru ture 12 ore", "Vrem respectarea Contractului Colectiv de Munca".La un moment dat, directorul societatii a coborat intre protestatari si le-a explicat ca nu sunt bani, fiind huiduit de oamenii aflati in curte.Societatea are 480 de angajati, iar cei care protesteaza spun ca, cel putin deocamdata, nu intentioneaza sa renunte la actiune.