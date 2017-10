Casa Regala: Regele Mihai implineste 96 de ani - principesa Sofia ii va fi alaturi la resedinta din Elvetia

"Regele Mihai va aniversa ziua de nastere in cadru privat, la resedinta din Elvetia, alaturi de Principesa Sofia. Majestatea sa se afla in continuare sub atenta suprevaghere a personalului medical de diverse specialitati, precum si in prezenta unor membri ai Casei majestatii sale, detasati in Elvetia si a doua maici ortodoxe", a transmis miercuri Casa Regala.Totodata, anunta ca Principesa Maria a incheiat o vizita de cateva zile in Elvetia, unde a stat alaturi de tatal sau.In numele Regelui Mihai I, Principesa Margareta, Custodele Coroanei, va decora, in Sala Tronului a Palatului Regal din Bucuresti, miercuri, de la ora 17.00, o serie de personalitati si colaboratori ai Casei Majestatii Sale Regelui, din tara si de peste hotare. Alaturi de Principesa Mostenitoare se vor afla Principele Radu si Principesa Maria.De asemenea, cu ocazia zilei de nastere a Majestatii Sale Regelui, in prezenta Altetelor Lor Regale Principesa Mostenitoare Margareta, Principele Radu si Principesa Maria, Ateneul Roman va gazdui, in aceeasi seara, incepand cu ora 19.00, cea de-a zece editie a concertului anual de binefacere organizat de Fundatia Principesa Margareta a Romaniei.In numele Regelui Mihai I, Principesa Margareta, Custodele Coroanei, va decora, in Sala Tronului a Palatului Regal din Bucuresti, miercuri, de la ora 17.00, o serie de personalitati si colaboratori ai Casei Majestatii Sale Regelui, din tara si de peste hotare. Alaturi de Principesa Mostenitoare se vor afla Principele Radu si Principesa Maria.De asemenea, cu ocazia zilei de nastere a Majestatii Sale Regelui, in prezenta Altetelor Lor Regale Principesa Mostenitoare Margareta, Principele Radu si Principesa Maria, Ateneul Roman va gazdui, in aceeasi seara, incepand cu ora 19.00, cea de-a zece editie a concertului anual de binefacere organizat de Fundatia Principesa Margareta a Romaniei.