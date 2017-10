Comisia de ancheta SIPA il audiaza azi pe fostul ministru al Justitiei Catalin Predoiu si urmeaza sa viziteze arhiva

Presedintele comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, Serban Nicolae, a anuntat saptamana trecuta ca miercuri, incepand cu ora 10:00, o sa fie invitati patru fosti ministri ai Justitiei din parioada 2004 - 2008 (Cristian Diaconescu, Monica Macovei, Tudor Chiuariu si Catalin Predoiu,), pentru a fi audiati in legatura cu arhiva fostului serviciu secret al Ministerului Justitiei.Dintre cei patru, doar Catalin Predoiu a raspuns invitatiei comisiei.Serban Nicolae a mai spus ca la finalul aceleiasi zile, membrii comisiei vor face o vizita la sediul ANP, unde este depozitata arhiva SIPA, pentru a-si face o impresie despre modul in care sunt stocate asemenea documente, care este zona de acces, care sunt masurile de siguranta luate."Printre altele, trebuie sa verificam si daca au fost semnalate de catre institutii abilitate sau de catre observatori ocazionali incidente de securitate: persoane care au intrat neautorizat, persoane care au incercat sa sustraga, sa distruga, sa fotocopieze documente din arhiva acestei institutii sau sa manipuleze in orice alt mod informatiile continute acolo (...) Sa ne facem o impresie asupra modului in care a fost utilizat acest spatiu: cum a fost el amenajat, ce masuri de siguranta s-au luat, camere de vederi, personal de paza, numar de intrari, de guri de acces si asa mai departe", a mai spus Serban Nicolae.La finalul lunii septembrie, plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA.Saptamana trecuta, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a fost audiat de catre membrii comisiei de ancheta privind arhiva SIPA.Toader a declarat in fata comisiei ca a fost avertizat cand a fost numit in functie ca la minister exista o bomba cu ceas care ticaie si ca ea se numeste arhiva SIPA. Toader a mai spus ca in arhiva fostului serviciu secret al Ministerului Justitiei sunt mai multe tipuri de documente: carti de munca ale functionarilor cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP), documente privind viata privata, acte care tin de Arhivele Nationale si inscrisuri clasificate secret de serviciu.Ministrul Justitiei a mai declarat in fata comisiei ca i se pare nefiresc faptul ca nu exista o evidenta clara a persoanelor care au intrat de-a lungul timpului in arhiva SIPA si daca acestea aveau sau nu certificat ORNISS. El a explicat ca a solicitat si a primit informatii despre persoane care au intrat in arhiva fostului serviciu secret al Ministerului Justitiei fara a avea certificat ORNISS, informatii pe care le-a trimis la DIICOT.