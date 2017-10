Primul termen in dosarul Romgaz in care sunt judecati Ioan Niculae si Adriean Videanu

Pe 9 iunie, procurorii DIICOT i-au trimis in judecata pe Ioan Niculae, Marin Mirea, Dan-Victor Alesandru, Viorel Palasca, Adriean Videanu, Ioana Apan, Alpar Kramer, Francisc Toth, Lucian Adrian Stancu, Marius Leonte Veza, Lucia Ionascu si persoana juridica SC Interagro SA, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata si complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata.Procurorii sustin ca, la inceputul anului 2005, Ioan Niculae, fost actionar majoritar si presedinte al SC Interagro SA Bucuresti, ar fi initiat un grup infractional organizat impreuna cu Marin Mirea, fost administrator al SC Interagro SA si consilier pe probleme energetice al lui Niculae, si Alpar Kramer, director comercial/marketing in cadrul Romgaz.'Pe parcursul desfasurarii activitatii infractionale, grupul infractional organizat ar fi fost sprijinit si de alti inculpati care au actionat la realizarea scopului grupului infractional: Dan-Victor Alesandru (fost secretar de stat in Ministerul Economiei in cursul anului 2005 si ulterior reprezentant de facto al SC Interagro SA), Adriean Videanu (ministrul economiei in perioada decembrie 2008 - septembrie 2010), Viorel Pleasca (secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei in perioada 2007 - decembrie 2008) si Ioana Apan (functionara in cadrul Ministerului Economiei si membru in cadrul AGA respectiv presedinte CA Romgaz SA). Grupul infractional organizat a functionat pana la sfarsitul anului 2010 si a urmarit obtinerea de beneficii materiale de catre liderul grupului prin intermediul societatii controlate de acesta - SC Interagro SA', declara DIICOT.Astfel, grupul a urmarit si realizat delapidarea SNGN Romgaz SA, in sensul obtinerii de gaze naturale la preturi inferioare celor practicate in mod normal, prin obtinerea in mod ilicit de discounturi comerciale pe care SC Interagro SA nu era indrituita a le obtine.DIICOT a stabilit ca grupul a avut un lider, in persoana lui Ioan Niculae, si o structura determinata, structurata pe paliere de comanda si in unele cazuri si de executie la nivelul fiecarei entitati juridice implicate in cauza: SC Interagro SA - palierul de comanda - Ioan Niculae, palierul de executie - Marin Mirea si Dan Victor Alesandru; Ministerul Economiei - palierul de comanda - Adriean Videanu, palierul de executie - Viorel Palasca si Ioan Apan; Romgaz SA - palierul de comanda - Alpar Kramer si alti doi suspecti, in prezent decedati.Conform DIICOT, membrii grupului au aplicat o strategie pe termen lung pentru a obtine o cantitate de gaze naturale de la Romgaz, fara ca acestea in fapt sa fie platite, sub disimularea ca pentru gazele livrate au fost acordate discounturi.