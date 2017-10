Prefectul de Buzau cere masuri suplimentare de securitate la manifestarile cu public numeros, "tinand cont de faptul ca numarul de migranti a crescut"

In cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, prefectul de Buzau, Carmen Ichim, a cerut, marti, celor implicati in organizarea de evenimente publice cu numar mare de participanti sa fie prevazatori pentru a evita eventuale incidente ce pot aparea, avand in vedere cresterea numarului migrantilor."Tinand cont de faptul ca numarul de migranti a crescut si la noi destul de mult, tinand cont de ce se intampla la nivel international, as vrea ca atunci cand la nivelul localitatilor mari cum sunt Buzau, Ramnicu Sarat, Nehoiu dar si altele, cand se intampla actiuni cu mari aglomeratii, organizatorii sa-si ia masuri de precautie", a spus Carmen Ichim.De asemenea, aceasta a certut masuri suplimentare de protectie din partea Politiei, Jandarmeriei si pompierilor."Totodata, vreau ca Politia, Jandarmeria si ISU sa ia masuri de protectie, astfel incat sa nu avem si noi vreun eveniment nedorit. Ganditi-va ca urmeaza 31 decembrie si prin toate pietele vor fi mari aglomerari de oameni. Nu suntem noi o tara cu prea mare importanta, dar venim la conducerea Uniunii Europene si atunci am putea avea parte si de asa ceva. Trag, deci, un semnal de alarma sa fim pregatiti pentru evenimente care implica participarea multor persoane. E mai bine sa fim mai atenti", a mai declarant prefectul judetului Buzau.La sedinta au mai participat presedintele Consiliului Judetean, Petre Emanoil Neagu, primarul municipiului Ramnicu Sarat, Sorin Carjan, viceprimarul municipiului Buzau, Andrei Neder, ofiteri din conducerea Diviziei 2 Infanterie "Getica" si alti sefi de institutii publice deconcentrate.