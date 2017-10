Cod galben de vant puternic si ploi in mai multe judete, pana la miezul noptii

Pana la ora 23:00, in judetele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Braila, precum si in zonele joase din judetele Buzau si Prahova va continua sa se manifeste vantul puternic, cu intensificari ce vor atinge la rafala 55 - 75 km/h, precum si ploi slabe cantitativ.Si municipiul Bucuresti ramane sub avertizare cod galben de vant si ploi pana la ora 23:00. Astfel, potrivit meteorologilor, in Capitala rafalele de vant vor atinge temporar 55 - 70 km/h si va ploua slab.In Dobrogea, judetele Tulcea si Constanta, se vor semnala pana la miezul noptii intensificari ale vantului cu rafale ce vor depasi local 55-65 km/h.In judetele Olt si Dolj, pana dupa miezul noptii, ora 00.30, se vor semnala intensificari ale vantului care temporar vor atinge la rafala 55-70 km/h si ploi moderate cantitativ.De asemenea, pana la ora 21.00, mai multe judete din vestul tarii sunt in continuare sub cod galben de vant puternic si ploi. Astfel, in zonele joase din judetele Bihor, Timis, Arad si in zona de munte a judetului Caras-Severin va ploua si vor fi intensificari ale vantului care la rafala vor depasi local 55...60 km/h, iar la munte peste 75...80 km/h.