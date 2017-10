Vrancea: Educatoarea filmata cand agresa copiii, achitata, fiind considerata iresponsabila de catre judecatori. Ea nu mai poate preda

Potrivit purtatorului de cuvant al Judecatoriei Focsani, Iulian Paun, educatoarea din localitatea Vrancioaia a fost achitata pentru cele doua infractiuni de purtare abuziva, fiind considerata iresponsabila. De asemenea, ea a fost obligata la tratament medical pana la insanatosire, ori pana la ameliorarea starii de sanatate care sa inlature starea de pericol. In plus, s-a ridicat masura provizorie privind internarea intr-o unitate de psihiatrie si i s-a interzis sa mai profeseze ca educator.Prin aceeasi sentinta a magistratilor, femeia a fost obligata de instanta sa plateasca daune morale unuia dintre copiii agresati, ai carui parinti s-au constituit parte civila in proces. Suma aprobata de instanta cu titlu de daune morale se ridica la 10.000 de lei. Totodata, judecatorii au dispus constituirea de sechestru asigurator pe bunurile Mihaelei Ciornea.Verdictul instantei nu este definitiv. Mihaela Ciornea are dreptul sa conteste decizia Judecatoriei. Ea poate face apel in termen de 10 zile din momentul comunicarii sentintei.O filmare in care educatoarea Mihaela Ciornea de la gradinita din Poieni, comuna Vrancioaia, agreseaza fizic si psihic doi baieti, pe care ii bruscheaza, ii injura, ii jigneste si ii loveste in mod repetat in cap si peste fata, a fost adusa in 21 octombrie la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Vrancea, de catre un parinte. Inregistrarea, postata si pe Youtube, ar fi fost realizata de mama unui copil care se afla in clasa, cu permisiunea educatoarei."Nesimtitule, stai dracului intr-un loc, dar-ar naiba-n creierii tai, tu nu esti sanatos la cap, astia trebuie sa-mi dea spor de nebuneala, de maxima nebuneala", se aude educatoarea in filmare, tipand la unul dintre copii.Ulterior, femeia loveste peste fata un copil, in timp ce pe altul il trage de urechi si il loveste in cap."Impielitatule, Doamne, ce fac eu cu astia, ca nu rezist. Tu mai nebun decat esti nu ai cum sa te faci. Maine nu te primesc, te bat, te dezbrac si te dau afara, poate sa ma ia Politia in secunda doi", ii spune educatoarea altui copil.Filmarea continua cu momentul in care educatoarea loveste in cap un baiat, in mod repetat si cu putere, ulterior tragandu-l de ureche pe motiv ca nu sta in banca.Politistii s-au autosesizat si au intocmit dosar penal pentru purtare abuziva si lovire sau alte violente.In urma scandalului, DGASPC Vrancea a decis ca parintii si copiii sa fie consiliati psihologic.Ulterior, conducerea DGASPC Vrancea a facut plangere penala in cazul educatoarei. Totodata, parintii din localitate au dat declaratii scrise in care au cerut ca educatoarea sa nu le mai predea copiilor.