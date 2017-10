Pentagon: Romania e un stat-frontiera in fata agresiunii Rusiei

In mesajul transmis in numele secretarului apararii la receptia de la Ambasada Romaniei cu ocazia Zilei Armatei, reprezentantul Departamentului Apararii, Tom Goffus, a remarcat contributia exceptionala a Romaniei in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, in parteneriat cu fortele armate ale Statelor Unite ale Americii, eforturile de modernizare ale Armatei Romaniei, precum si sacrificiul militarilor romani in teatrele de operatiuni, se mai arata in comunicatul citat.Tom Goffus, adjunctul asistentului secretarului Apararii, a subliniat ca Romania si SUA impartasesc un parteneriat profund si durabil, declarand ca sustine in totalitate mesajul ambasadorului Romaniei, George Maior, potrivit caruia Romania si SUA vegheaza la Marea Neagra pentru a mentine aceasta zona in siguranta.La 23 octombrie 2017, la Ambasada Romaniei din Washington D.C. a fost celebrata Ziua Armatei Romaniei. La receptia organizata de Biroul Atasatului Apararii cu sprijinul Ambasadei Romaniei din SUA au fost prezenti 200 de invitati, printre care reprezentanti de rang inalt ai Departamentului Apararii, generali si amirali ai fortelor armate americane, reprezentanti ai altor institutii si agentii, ambasadori, atasati militari si diplomati acreditati in capitala americana.