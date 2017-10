Klaus Iohannis cere Parlamentului reexaminarea Legii Centenarului. Dintre obiectiile sefului statului: titlul legii, selectia activitatilor ce vor primi cofinantare de la Guvern, excluderea ONG-urilor de la consultari

Una dintre obiectiile sefului statului se refera inclusiv la titlul legii. Potrivit acestuia, "indicarea intervalului 1916-1918 nu se circumscrie cu acuratete faptelor de arme si sacrificiului uman consemnate, de altfel, in documente, lucrari stiintifice, monumente, memoriale si inscriptii, care atesta ca acestea au continuat pana in anul 1919".

Administratia Prezidentiala informeaza intr-un comunicat remis marti ca presedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului (1916-1918) si Centenarul Marii Uniri. In motivarea cererii de reexaminare, seful statului apreciaza ca demersul legislativ "are multiple valente pozitive pentru societatea romaneasca", dar ca unele dintre dispozitiile acestei legi se impun a fi reanalizate, "pentru claritate si pentru a inlatura orice echivoc in aplicare".Textul integral al cererii de reexaminare:____________________"Domnului Calin Popescu-Tariceanu, Presedintele SenatuluiIn temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata, formulez urmatoarea CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului (1916-1918) si Centenarul Marii UniriLegea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului (1916-1918) si Centenarul Marii Uniri are ca scop instituirea unor distinctii nationale comemorative/aniversare, precum si crearea cadrului necesar pentru organizarea manifestarilor de cinstire a memoriei eroilor din Razboiul pentru Intregirea Neamului si de marcare a Centenarului Marii Uniri.Consideram ca un asemenea demers legislativ are multiple valente pozitive pentru societatea romaneasca. Pentru claritate si pentru a inlatura orice echivoc in aplicare, unele dintre dispozitiile acestei legi se impun a fi reanalizate insa, de catre Parlament.Din perspectiva referintei la Razboiul pentru Intregirea Neamului, supunem atentiei Parlamentului titlul legii. Astfel, fata de obiectul de reglementare al legii transmise la promulgare, consideram ca indicarea intervalului 1916-1918 nu se circumscrie cu acuratete faptelor de arme si sacrificiului uman consemnate, de altfel, in documente, lucrari stiintifice, monumente, memoriale si inscriptii, care atesta ca acestea au continuat pana in anul 1919.Art. 5 alin. (2) din legea transmisa la promulgare prevede ca Guvernul Romaniei va elabora pana la 30 iunie 2017, in conditiile prevazute la alin. (1), respectiv in urma consultarii si pe baza propunerilor venite de la autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si din partea altor institutii, companii de stat, regii autonome, culte religioase legal recunoscute, calendarul de activitati pentru comemorarea Razboiului pentru Intregirea Neamului in anul 2017.In acest context, semnalam ca termenul de promulgare a inceput sa curga ulterior acestei date, iar interventia legislativa de la art. 5 alin. (2) nu mai poate produce efecte juridice si contravine, totodata, principiului neretroactivitatii legii, consacrat in art. 15 alin. (2) din Constitutie, potrivit caruia legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile, precum si normelor constitutionale referitoare la intrarea in vigoare a legilor.Pentru claritate si predictibilitate, dar si pentru asigurarea unitatii de reglementare, consideram ca se impune reanalizarea continutului normativ al art. 4, prin care se instituie Medalia de onoare "Loc al Razboiului pentru Intregirea Neamului" si Medalia de onoare "Loc al Marii Uniri", medalii ce se acorda prin hotarare a Guvernului, fara insa ca legiuitorul sa stabileasca prin norme primare minimale procedura de inaintare a propunerilor si cazurile de retragere a acestor distinctii.O asemenea completare a legii se impune cu atat mai mult cu cat in cazul celorlalte distinctii acordate de alte autoritati publice, legea stabileste ca Guvernul va aproba prin hotarare descrierea distinctiei, procedurile de inaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distinctiei, precum si cazurile de retragere a acestora - art. 1 alin. (6) si art. 2 alin. (5) din legea transmisa la promulgare.Potrivit art. 5 alin. (1) din legea transmisa la promulgare, pentru perioada 2018-2020, Guvernul Romaniei va elabora anual, pana la data de 30 noiembrie a anului anterior, Programul National de Aniversare a Centenarului, aferent anului urmator, in urma consultarii si pe baza propunerilor venite de la autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si din partea altor institutii, companii de stat, regii autonome, culte religioase legal recunoscute.In acest context, supunem atentiei legiuitorului oportunitatea largirii cadrului de consultare prin includerea in acest proces decizional si a organizatiilor neguvernamentale.Art. 6 alin. (3) din Legea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului (1916-1918) si Centenarul Marii Uniri prevede ca Guvernul Romaniei va selecta activitatile care vor primi cofinantare si va decide cuantumul acesteia. Avand in vedere ca aceasta norma vizeaza resursele financiare necesare derularii activitatilor legate de Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului si al Marii Uniri, apreciem ca acest text ar trebui sa cuprinda criterii minimale de selectie a acestora, in acest mod fiind exclus arbitrariul cu privire la obiectivitatea alocarilor bugetare.Nu in ultimul rand, consideram ca Legea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului (1916-1918) si Centenarul Marii Uniri ar trebui reanalizata de Parlament si din perspectiva corelarii ei cu noile reglementari privind reorganizarea Departamentului Centenar si infiintarea Comitetului interministerial pentru Centenar, adoptate prin O. G. nr. 5/2017, sub aspectul stabilirii coerente a responsabilitatilor autoritatilor si institutiilor publice in ceea ce priveste organizarea si desfasurarea manifestarilor aniversare.Fata de argumentele expuse mai sus si avand in vedere competenta legislativa exclusiva a Parlamentului, va solicitam reexaminarea Legii privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului (1916-1918) si Centenarul Marii Uniri.PRESEDINTELE ROMANIEI, KLAUS - WERNER IOHANNIS"