Ministerul Agriculturii lanseaza joi campania "Alege Oaia!"

"In demersul sau, MADR va avea sprijinul tuturor crescatorilor de ovine din Romania, care doresc, prin intermediul acestei campanii, sa determine consumatorii sa manifeste mai mult interes pentru carnea de oaie si preparatele din carne de oaie" se spune intr-un comunicat de marti al ministerului condus de Petre daea."Prin aceasta campanie se urmareste valorificarea productiilor agro-alimentare provenite de la specia ovine, cresterea valorii de export prin produse prelucrate, atragerea fortei de munca in sectorul de prelucrare a carnii si a produselor din carne de oaie, dar si pastrarea traditiilor privind preparatele culinare din aceasta specie, in special in zonele montane", afirma sursa citata.Campania de informare si promovare "Alege Oaia!" se va desfasura la nivel national pe o durata de trei luni si are ca principal scop incurajarea consumului de carne si produse din carne de oaie pe tot parcursul anului.