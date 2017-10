Liderul sindicatului de la Penitenciarul Targsor: Recursul compensatoriu - o gratiere mascata care va incuraja infractorii

"Au fost trase semnale de alarma din partea organizatiilor sindicale, care au criticat aceasta masura, practic, o gratiere mascata, si putem spune ca aceasta va incuraja infractorii. Legea recursului compensatoriu reprezinta un proces destul de complicat, la care se va lucra mult timp de acum si noi spunem ca nu este o masura buna pentru sistemul penitenciar, deoarece mare parte din detinutele care se vor elibera in scurt timp se vor intoarce in mediul penitenciar", se arata intr-un comunicat remis joi presei de liderul sindical si citat de Agerpres."In acest moment, nu cunoastem numarul exact de detinuti din Penitenciarul Targsor care se vor elibera, deoarece sunt probleme la interpretarea acestei legi, la modul de calcul si aplicare, precum si la programul informatic, care functioneaza cu intreruperi. (...) Cei ce trebuie sa faca aceste calcule sunt lucratorii din sectoarele Evidenta si Organizarea muncii, putini la numar si total depasiti de volumul de munca. Administratia ar trebui sa-si asume raspunderea pentru eventualele nereguli ce ar putea sa apara in urma aplicarii acestei masuri", se mai precizeaza in comunicat.Reamintim ca legea care prevede ca la 30 de zile executate in penitenciar in conditii necorespunzatoare detinutii vor beneficia de sase zile considerate executate a intrat in vigoare joia trecuta, urmand ca perioada pentru care se acorda zilele sa se calculeze incepand cu 24 iulie 2012.