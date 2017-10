Consilierii de probatiune afirma ca Tudorel Toader nu spune adevarul pentru ca ei nu au atributii de supraveghere a tuturor detinutilor eliberati dupa noua lege

Potrivit sindicalistilor, ministrul Justitiei induce ideea falsa ca absolut toti cei peste 3.000 de detinuti care au capatat dreptul de a se elibera conditionat mai devreme, ca urmare a noii legi ar urma sa fie supravegheati in perioada de dupa eliberare de catre personalul serviciilor de probatiune si sprijiniti sa se reintegreze social."Aceste afirmatii nu corespund adevarului, intrucat potrivit legilor serviciile de probatiune au atributii de supraveghere numai fata de acele persoane care au fost condamnate in baza noului Cod Penal si care la data liberarii conditionate din penitenciar mai au de executat un rest de pedeapsa egal cu doi ani sau mai mare", spun liderii sindicali.Toader, a declarat, luni, la Iasi, ca spera ca, in urma aplicarii legii recursului compensatoriu, 'sa nu existe o dinamica crescanda a ratei criminalitatii', afirmand totodata ca directiile de Probatiune au luat masuri suplimentare pentru supravegherea celor eliberati, potrivit Agerpres.El a spus ca, inainte de intrarea in vigoare a noii legi, i-a invitat la Ministerul Justitiei toti sefii Directiilor de Probatiune pentru a discuta despre dificultatile pe care le intampina in activitatea lor, precum si masurile care trebuie luate pentru imbunatatirea activitatii.'Cu siguranta, in fata acestor eliberari fac o prioritizare a masurilor pe care trebuie sa le ia, prioritizare in care intra si aducerea sub supraveghere imediata a celor care au iesit sau ies din penitenciar pe baza recursului compensatoriu', a declarat Tudorel Toader