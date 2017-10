Cod Portocaliu de ploi abundente in Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges si Dambovita

Se vor semnala ploi si in restul teritoriului, dar mai ales in jumatatea sudica a Olteniei, sud-vestul si centrul Munteniei si local in zona Carpatilor Orientali, unde cantitatile de apa se vor situa intre 15...20 l/mp. La munte, la altitudini mari, trecator vor fi precipitatii mixte.Tot marti, in acelasi interval orar, este valabil un Cod Galben, in conditiile in care in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura va continua sa ploua si se vor mai inregistra 20...25 l/mp si izolat 30 l/mp.Temporar vantul va avea intensificari in majoritatea regiunilor, dar mai ales in cele sudice, sud-estice si vestice, unde vitezele vor atinge 50...70 km/h, iar la munte, cu precadere in zona inalta a Carpatilor Meridionali, vor fi rafale de peste 80 km/h.