Liviu Dragnea ii promite lui Codin Maticiuc ca va schimba legea care nu permite cumulul pensiei de invaliditate cu venituri de natura profesionala

Maticiuc a publicat pe contul lui de Facebook un apel in care ii cerea lui Dragnea sa schimbe legea."Ma gandesc ca ati putea propune modificarea acestei legi idioate. Ma gandesc ca ati putea schimba ceva atat de nedrept si stupid. Stiu ca nu e mare lucru. Tara arde si eu va propun un ca...t", scrie . Dar sa va spun de ce m-am gandit la Dvs:Liviu Dragnea i-a raspuns la postare promitand modificarea legii: "Legea e imperfecta, nu cuprinde toate situatiile posibile. Asa sunt legile, limitate, asta e natura lor. Legea asta trebuie modificata. Ideea ce sta in spatele legilor este sa ajute cetatenii, nu sa provoace neplacerile. Asa ca vom modifica aceasta lege proasta". Presa a relatat zilele trecute despre cazul unei tinere, Laura Ioana Florescu, bolnava de scleroza multipla si care primeste de la stat o pensie de handicap de 39 de lei pe luna. Ea a ramas insa si fara acest venit infim, dupa ce a scris o carte de poezii, de pe urma careia a obtinut venituri de 230 de lei intr-un an.Cazul a devenit cunoscut pe retelele de socializare si a iscat indignare."39 de lei pe luna. Atat primeste Ioana de la Statul Roman indemnizatie de handicap. Ioana are acum 37 ani si a fost diagnosticata cu scleroza multipla inainte sa implineasca 30. Atat diagnosticul principal, cat si cele secundare, nu ii permit sa lucreze pentru a isi castiga existenta. Asa ca statul are grija de ea. Cam de 39 de lei pe luna. Pentru ca Ioana a avut proasta inspiratie (dupa cum se pare) sa scrie o carte, de pe urma careia a incasat cinstita suma de 230 lei intr-un an... Statul Roman o executa. Cerandu-i inapoi suma de 520 lei", a scris pe pagina de Facebook fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a argumentat luni ca legislatia actuala nu permite cumulul pensiei de invaliditate cu venituri de natura profesionala, dar ca in proiectul noii legi a pensiilor se va propune eliminarea acestei interdictii. "In acest moment, insa, casa judeteana de pensii nu poate adopta o alta decizie", afirma Olguta Vasilescu, aratand ca tanara are in schimb "posibilitatea contestarii in instanta a deciziei, in termen de 15 zile".