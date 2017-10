Vlad Hosu, avocatul unuia din inculpatii din Colectiv: Alin Anastasescu este in tara, a fost ieri la termen. Nu e nici un fel de dubiu in legatura cu prezenta sa in tara

“Alin Anastasescu a fost prezent ieri la termen, fiind obligat sa se prezinte. Neprezentarea lui ar fi condus in mod obligatoriu la arestarea sa, fiind sub puterea masurii preventive a controlului judiciar. Pe langa faptul ca e obligat sa se prezinte la termene, se prezinta o data pe saptamana la politie. Nu are voie sa paraseasca tara fara incuviintarea prealabila a instantei”, a mai precizat pentru HotNews.ro avocatul Vlad Hosu.Amintim ca, luni, la aproape doi ani de la tragedia din Colectiv, Tribunalul Bucuresti a amanat din nou, pentru data de 20 noiembrie, judecarea dosarului in care sunt inculpati fostul primar Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului."Vreau sa ii vad pe vinovati judecati si condamnati, asta ar insemna pentru mine sa se faca dreptate, pentru ca sunt oameni care au gresit capital acolo. In momentul in care ai 65 de morti, cand ai atatia raniti si vezi ca toata lumea este fericita, bine mersi acasa, in libertate, asta este infiorator. Nu cred ca foarte multi ar putea suporta asa ceva. Eu sper sa se trezeasca intr-un tarziu, sa nu mai fim luati la misto, sa vedem numai zambete si glumite in sala de judecata", a declarat, potrivit Agerpres, Eugen Iancu, fondatorul Asociatiei Colectiv GTG 3010 si tatal unui tanar care s-a stins din viata in spital, la trei saptamani de la incendiu.