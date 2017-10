Prorectorul Universitatii de Medicina din Chisinau: Are loc un "foarte mare exod" al medicilor catre Romania

Declaratia a fost facuta in cadrul unei intalniri cu reprezentantii mass-media prezenti in "Caravana jurnalistilor" din Romania, Ucraina si Republica Moldova, care a vizitat, timp de o saptamana, principalele proiecte europene implementate prin Programul Operational Comun Romania- Ucraina- Republica Moldova 2007- 2013."Mai putin de o treime dintre absolventii Universitatii de Medicina si Farmacie din Chisinau raman sa lucreze in Republica Moldova. E foarte grav. Noi lucram pregatind specialisti pentru alte tari. Universitatea Testemitanu lucreaza pentru Romania, universitatile din Romania lucreaza pentru Germania, Germania lucreaza pentru Suedia, Suedia pentru Statele Unite, Statele Unite pentru arabi. Fara doar si poate, e un foarte mare exod", a afirmat Gavriliu.La randul sau, profesorul universitar Rodica Grama este de parere ca migratia cadrelor medicale din Republica Moldova catre Romania este determinata de limba comuna, dar si de distanta foarte mica dintre cele doua tari."Cei mai multi pleaca in Romania, pentru ca in Romania se echivaleaza foarte repede diploma noastra. In al doilea rand, desigur, bariera lingvistica si al treilea moment, nu mai putin important, este distanta de casa, fiindca multi dintre ei au parinti aici, au rude. Practic, doua treimi din cetatenii din Republica Moldova au dubla cetatenie", a afirmat Grama.