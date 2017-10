Patronul clubului Colectiv, Alin Anastasescu, ar fi disparut in Marea Britanie. Cum speculeaza cercetatii penal si condamnatii supra-aglomerarea puscariilor din Romania pentru a se pune la adapost de procese - presa britanica

Pe langa Anastasescu, cele doua ziare dau exemplul unui traficant de tigari, Catalin Cioanca, care a plecat si el in Marea Britanie pentru a scapa de o condamnare de 16 luni de inchisoare primita in Romania. Incarcerarea lui Cioanca ar fi fost amanata pentru ca acesta sa participe la un targ al crescatorilor de porumbei din Marea Britanie.Presa britanica semnaleaza o tendinta: judecatorii romani le permit urmaritilor penal sau chiar condamnatilor sa paraseasca Romania si acestia profita de supra-aglomerarea penitenciarelor romanesti pentru a cere judecatorilor britanici, cand se judeca extradarea, sa nu fie retrimisi in Romania pentru ca le-ar fi incalcate drepturile fundamentale.“Exista numerosi infractori si suspecti care folosesc aceasta portita. Instantele din Romania permit acest lucru”, a declarat o sursa judiciara citata de The Sun. “ Odata ce ce au pprimit permisiunea sa zboare in Marea Britanie, ei stiu ca avocatii nu vor mai permite ca ei sa fie trimis inapoi”, a adaugat sursa.Membri ai gruparilor infractionale, clonatori de carduri si alti infractori condamnati procedeaza astfel, spunand instantelor din Romania ca deja si-au aranjat calatorii pentru a-si vedea familia sau vacante, scrie Daily Mail. Apoi ei isi angajeaza avocati care argumenteaza in fata judecatorilor britanici ca nu pot fi extradati pentru ca celulele din Romania sunt prea mici.Pe langa cele doua cazuri semnalate de presa britanica. Justitia din Romania a cerut extradarea lui Adamescu jr. pentru a fi judecat intr-un dosar de coruptie. Popoviciu a fost condamnat definitiv la 7 ani de inchisoare in dosarul de coruptie Ferma Baneasa. Inainte de pronuntarea condamnarii, Popoviciu a plecat din tara in Londra.Amintim ca, luni, la aproape doi ani de la tragedia din Colectiv, Tribunalul Bucuresti a amanat din nou, pentru data de 20 noiembrie, judecarea dosarului in care sunt inculpati fostul primar Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului."Vreau sa ii vad pe vinovati judecati si condamnati, asta ar insemna pentru mine sa se faca dreptate, pentru ca sunt oameni care au gresit capital acolo. In momentul in care ai 65 de morti, cand ai atatia raniti si vezi ca toata lumea este fericita, bine mersi acasa, in libertate, asta este infiorator. Nu cred ca foarte multi ar putea suporta asa ceva. Eu sper sa se trezeasca intr-un tarziu, sa nu mai fim luati la misto, sa vedem numai zambete si glumite in sala de judecata", a declarat, potrivit Agerpres, Eugen Iancu, fondatorul Asociatiei Colectiv GTG 3010 si tatal unui tanar care s-a stins din viata in spital, la trei saptamani de la incendiu.