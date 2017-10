Judecatoarea condamnata in iunie 2016 la 7 ani de inchisoare pentru ca a luat mita de la Dinel Staicu a fost eliberata conditionat

Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii Tribunalului Prahova au admis contestatia fostei judecatoare fata de decizia Judecatoriei Ploiesti care, pe fond, a respins ca nefondata propunerea Comisiei de liberari conditionate din cadrul Penitenciarului de femei Targsor cu privire la Veronica Cirstoiu.Astfel, Tribunalul a desfiintat sentinta atacata si a dispus punerea in libertate conditionata a condamnatei, daca nu este arestata sau retinuta in alta cauza, se arata in minuta publicata.Decizia, care a fost pronuntata in data de 17 octombrie, este definitiva.Fosta judecatoare Veronica Carstoiu a fost condamnata definitiv, in iunie 2016, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la sapte ani de inchisoare, fiind acuzata ca a primit aproximativ 630.000 euro mita de la omul de afaceri Dinel Staicu pentru a-i anula acestuia pedeapsa din dosarul de fraudare a Bancii Internationale a Religiilor (BIR).Initial, Veronica Cirstoiu a primit, in martie 2015, o condamnare de 5 ani inchisoare la Curtea de Apel Constanta, pedeapsa marita la 7 ani inchisoare prin decizia definitiva luata de instanta suprema.Veronica Carstoiu a fost acuzata de luare de mita, trafic de influenta, complicitate la trafic de influenta, instigare la spalare a banilor, comisa in legatura directa cu infractiunea de luare de mita, inselaciune in forma continuata (65 acte materiale), doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata si infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata (65 acte materiale).