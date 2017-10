Avalansa pe cel mai inalt munte din Mongolia, considerat sacru de budisti: 12 alpinisti au fost gasiti morti, 5 sunt dati disparuti

La 21 octombrie a fost raportata disparitia a 17 alpinisti, astfel incat echipele de salvare au fost trimise in zona, care luni au gasit zece trupuri neinsufletite si inca alte doua in ultimele ore.Victimele faceau parte dintr-un grup de 27 de alpinisti care incercau sa escaladeze muntele, cu o inaltime de 4.008 de metri, desi Ministerul Turismului si Mediului din Mongolia a interzis astfel de activitati in aceasta zona, din 2015, din motive de securitate.Grupul de alpinisti a reusit sa ajunga pana in varful muntelui, considerat sacru de budisti, si se aflau in plina coborare cand au fost surprinsi de avalansa din care au reusit sa scape cu viata doar zece dintre ei.