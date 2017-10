UPDATE Ploaia a blocat iar Bucurestiul: Trafic de cosmar pe mai multe artere din Capitala

Pe Soseaua Colentina masinile merg pe liniile de tramvai, circulatia acestora fiind aproape blocata. Un tramvai a parcurs in peste 20 de minute statia dintre Sportului si Fundeni, transmite un reporter HotNews.ro.Blocaje au aparut si la intrarea din Bucuresti dinspre DN1, dar si pe Bulevardul Iuliu ManiuTraficul este dificil marti dimineata si in alte zone din oras, blocajele aparand, ca de obicei, odata cu ploaia in Capitala.Desi in campania electorala a spus ca va face revolutie in trafic, primarul Gabriela Firea nu a facut mai nimic in primele 16 luni de mandat. Printre proiectele anuntate erau benzi unice pentru RATB, achizitia de tramvaie, troleibuze si autobuze, piste pentru biciclete, parcari park&ride.Cum arata traficul la ora 08.45 in capitala (sursa: google maps ):Un tramvai 21 s-a defectat, transmite un reporter HotNews.ro. Calatorii au coborat in mijlocul strazii, iar tramvaiul gol s-a retras.