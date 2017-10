Inalta Curte ar putea da sentinta in dosarul fostului ministru Cristian David

In acelasi dosar, au fost judecati Gheorghe Doliu, Valeriu Roger Nitescu (fostul sef de cabinet al lui David) si Marian Cristinel Bigiu, prefect al judetului Buzau.Potrivit DNA, in calitate de ministru al Internelor si Reformei Administrative, in cursul anului 2007, prin intermediul lui Valeriu Roger Nitescu, Cristian David a pretins si primit suma de 500.000 de euro de la Adrian Mladin, fostul primar din Jilava, beneficiar al unor drepturi litigioase pentru 15 hectare de teren in Buzau. Adrian Mladin a cumparat drepturile litigioase de la proprietarul de drept, Viorica Stirbulescu.Procurorii sustin ca suma de bani a fost pretinsa si primita de Cristian David pentru a-si exercita atributiile de indrumare si coordonare a activitatii prefectilor intr-o modalitate care sa asigure emiterea unui titlu de proprietate asupra unui teren de 15 ha aflat in intravilanul municipiului Buzau de catre Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate.