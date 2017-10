Cum a fost inchis "legal, dar imoral" singurul spital din Constanta si S-E Romaniei care acorda ingrijri paliative bolnavilor in stadii terminale

documente Adresa Raspuns DSP catre MS (24 Oct 2017) PDF, 413KB

documente Adresa de la DSP Constanta (24 Oct 2017) PDF, 245KB

Adresa de la DSP Constanta Foto: Hotnews

Primul raspuns al DPS Foto: Hotnews

Cladirea cedata Fundatiei in 2002 apartinea Directiei Publice de Sanatate, dar terenul din jur apartinea Primariei Constanta.



In 2002 Fundatia non-profit Centrul de Ingrijiri Paliative si Directia de Santate Publica Constanta initiaza un parteneriat cu privire la dezvoltarea serviciilor de ingrijire paliativa in judet. In 2003 contractul se perfecteaza.

Casa Soarelui primeste o cladire darapanata (vezi foto) printr-un contract pe 5 ani de zile pe care o renoveaza singura. Nimeni nu pune problema terenului din jur care a deservit mereu cladirii.



Dupa expirarea contractului, acesta este reinnoit in fiecare an fara probleme... pana in 2016.



DSP primeste de la Primaria Constanta terenul din jurul cladirii si demareaza procedurile de "reintregire a patrimoniului" si de intabulare

Lucrurile se misca foarte incet, iar la sfarsitul lui 2017 lucrurile nu erau inca finalizate

Reprezentantilor Centrului li se promite insa ca "dupa intabulare i se va cere Ministerului sa emita o HG care sa le permita concesionarea sau inchirierea cladirii si a terenului". Vezi raspunsul oficial al DSP Constanta.

Numai ca lucrurile se complica. Ministerul analizeaza cazul si spune ca, in actuala situatie, legea prevede procedura licitatiei deoarece Centrul nu este o "organizatie de interes public"

Fundatia spune ca nu isi poate permite sa castige cladirea la licitatie neavand suma necasara.



Angajatii pleaca dupa o anumita perioada, iar redeschiderea Casei Soarelui pare o utopie acum.

Cativa oameni continua insa sa lupte, sa trimita petitii la Ministerul Sanatatii

Iata insa ultimul raspuns al Ministerului Sanatatii: "Memoriul domneavoastra a fost trimis spre analiza conform legii [...] institutiei Prefectului Constanta .

Fundatiei si Centrului NU LI S-AU PROPUS NICIODATA solutii alternatve



documente Ultimul raspuns de la DSP (24 Oct 2017) PDF, 369KB



"I do consider the decision by the health dept in Constanta to be unjust. On the 22nd May I met with the Health Minister along with the Manager from our hospice to discuss the renewal of the contract for Casa Soarelui hospice. He promised three times that we would have the new contract by the 1st September 2017. But by the end of August I rang him to find out why we had not had the new contract and he told me that our building would be going out to tender. I was horrified to this result and I smelt a rat that he had done the dirty on us. Our contract would end and we had to get out on the !st October. We had worked tirelessly on this project and kept the maintenance to a very high standard. This hospice was for the terminally ill and the patients and relatives never had to pay for their care.

We have never been offered any compensation or any other help. we have nothing in writing but I suspect someone wants our project.

I would not take on another building as I would not want this experience to happen again.

CASA SOARELUI should be reinstated into the hospice it was created for.

I feel for the patients who have no where to go in Constanta for paliative and terminal care. Our staff all trained in paliative care are the best in this field and have had to find jobs elsewhere.

I have returned to the UK a very disappointed person after helping with aid convoys for the past 23years and taking on this building which we turned into a hospice in 2002.

I would like to see Casa Soarelui opened again.

Best wishes"





Au mai abordat subiectul:

La inceput, Centrul a ingrijit copii infectati cu HIV pentru ca apoi sa devina un spital de ingrijiri paliative pentru oncologie, dar si pentru orice bolnav aflat in stadiu terminal, fiind singurul spital de acest profil din intreg judetul Constanta si din S-E tarii.Oricine a avut in familie sau printre cunoscuti un bolnav in stadiu terminal stie ce disperare cuprinde familia cand spitalul il externeaza. Ingrijirea intr-un centru specializat de ingrijiri paliative, cu personal calificat, nu usureaza doar situatia familiei care se vede pusa in situatia de a se comporta ca medic si asistenta acasa, dar mai ales asigura dreptul la ingrijire medicala si un sfarsit demn bolnavului. Toate acestea par insa sa nu impresioneze deloc autoritatile romane, dupa cum o arata modul in care Ministerul Sanatatii, Directia Publica de Santate Constanta, Primaria Constanta si Prefectura Constanta au gestionat lucrurile.Un cinism care intr-un final a dus la inchiderea spitalului Casa Soarelui deoarece, neavand sediu, nu au mai putut sa incheie contractul cu Casa de Santate si sa-si obtina autorizatiile necesare."Consider decizia departamentului de sanatate din Constanta ca fiind nedreapta. Pe 22 mai am avut o intalnire cu ministrul sanatatii si cu managerul centrului pentru a discuta reinnoirea contractului pentru Casa Soarelui. De trei ori mi s-a promis ca voi avea noul contract la 1 sept 2017. Dar cand l-am sunat la sfarsitul lui august pentru a vedea de ce nu aveam inca contractul, mi s-a comunicat ca sediul nostru urma sa fie pus in vanzare/licitatie. Am fost socata de acest raspuns, fiind sigura ca am fost indusi voit in eroare. Contractul nostru urma sa expire si trebuia sa eliberam cladirea pe 1 Octombrie. Acest centru era destinat bolnavilor in faza terminala, iar pacientii si rudele acestora nu trebuia sa plateasca pentru ingrijirea lor.. Eu m-am intors in Marea Britanie extrem de dezamagita dupa ce in ultimii 23 de ani am participat activ la transporturile cu ajutoare, iar din 2002 am preluat cladirea pe care am transformat-o in centru de ingrijire. Mi-ar placea sa revad Casa Soarelui redeschisa", ne-a declaratO parere similara are simembra in Consiliul Director: "Am fost naivi si ne-au facut sa credem ca lucrurile se vor rezolva. Au vrut doar sa ne linisteasca ca sa nu iesim in presa decat cand e prea tarziu. Sunt alte interese acolo, probabil, dar ne-am prins prea tarziu. E absolut incredibil ca un oras major al tari sa nu aiba un spital, un centru de ingrijiri paliative. E chiar mai rau, nu exista niciun astfel de spital in tot judetul nostru. Primeam bolnavi chiar si din Calarasi.