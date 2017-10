Tudorel Toader, noi explicatii privind proiectul recursului compensatoriu. El posteaza declaratii ale fostului ministru Raluca Pruna despre o astfel de lege

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat pe Facebook, luni seara, declaratii ale fostului ministru Raluca Pruna despre un proiect privind cele trei zile de libertate care ar putea fi acordate condamnatilor pentru fiecare 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare, potrivit news.ro.



"A se vedea - in noiembrie 2016", a scris Tudorel Toader, luni seara, pe Facebook.

El a postat un articol cu declaratii facute de fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna in 7 noiembrie 2016, cand aceasta explica necesitatea unui proiect privind acordarea a trei zile de libertate condamnatilor pentru fiecare 30 de zile executate in conditii de detentie necorespunzatoare, precizand ca din 2012 Romania trebuia sa adopte masuri si ca spera ca societatea sa fie mai toleranta.

De altfel, fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna a comentat, pe Facebook, in urma cu cateva zile, anuntul ministrului Tudorel Toader legat de acest proiect spunand ca "acest recurs compensator cu care se impauneaza azi domnul ministru e un rezultat tehnocrat, pe care trebuie numai sa il aplice".

"Domnul ministru ne spune ca, daca tot a terminat cu legile justitiei, isi pune acum priceperea in slujba rezolvarii problemelor din penitenciare. Aici nu a mai faultat proiectul adoptat tot anul trecut, de guvernul Ciolos. Caci acest recurs compensator cu care se impauneaza azi domnul ministru e un rezultat tehnocrat, pe care trebuie numai sa il aplice. Sa va fie cu folos, domnule Toader. E un proiect putin macelarit, dar ideea a ramas - recurs compensatoriu in zile libere, nu in bani. Eu inca mai sper sa vad un proiect legislativ, ceva scris, orice, promovat sub mandatul dlui Toader. Am rabdare, sunt numai vreo 7 luni de mandat, mai aveti timp domnule ministru", a scris Raluca Pruna, in 18 octombrie, cand Tudorel Toader a anuntat ca a finalizat proiectul de lege de modificare a legilor justitiei si ca va deveni prioritara foia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii CEDO referitoare la conditiile din penitenciare.

Ministrul Tudorel Toader a scris si duminica seara, pe Facebook, ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost trimis de Guvern Parlamentului inainte ca el sa preia portofoliul Justitiei, ca studiul de impact se face in procedura de legiferare si ca CCR a respins criticile de neconstitutionalitate la adresa proiectului.

In postarea intitulata "Simple precizari privind recursul compensatoriu", Toader incepe prin a spune ca la data de 17 noiembrie 2016, prin adresa nr.68/86950, Ministerul Justitiei a inaintat CSM, spre avizare, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare.

El puncteaza apoi ca la data de 29 noimbrie 2016, prin Hotararea nr. 1533, plenul CSM a avizat favorabil proiectul de lege, cu observatiile mentionate in anexa atasata fisei proiectului de la Senat.

"La punctul 2 din aviz se prevede faptul ca, in principiu, masura compensatorie propusa nu ar trebui sa devina incidenta doar pentru calculul pedepsei ce poate fi considerata executata in vederea acordarii liberarii conditionate. In opinia Plenului, compensatia pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate in conditii de supraaglomerare severa devine efectiva doar daca masura propusa de proiectul de act normativ vizeaza considerarea ca executate efectiv a celor 3 zile din pedeapsa aplicata, pentru fiecare perioada de 30 zile executate in spatiul necorespunzator", mentiona ministrul.

Legea privind recursul compensatoriu a intrat in vigoare joi si prevede ca pentru fiecare 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare fiecare detinut va beneficia de sase zile considerate efectuate.

In prima zi de la intrarea in vigoare a acestei legi au fost pusi in libertate 529 de detinuti, iar in perioada urmatoare ar putea fi eliberati conditionat, in baza acestei legi, alti 3.349 de detinuti, cei mai multi fiind de la Rahova - 250 si de la Penitenciarul Poarta Alba - 200. Potrivit reprezentantilor unora dintre penitenciare, multi dintre detinutii pusi in libertate ca urmare a acestei legi aveau condamnari pentru furturi si talharii, dar si pentru omor. Ministrul Tudorel Toader a spus ca aceasta cifra este mare si i-a depasit asteptarile, pentru ca nu credea ca "impactul va fi atat de mare".