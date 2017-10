Cat a recuperat fiscul de la persoanele condamnate pentru coruptie si eliberate in 2017

Maricel Pacuraru, Dorin Cocos, Dan Voiculescu Foto: Colaj foto

Eliberarea inainte de termen nu poate fi conditionata de achitarea prejudiciului, deoarece s-ar incalca principiul aplicarii legii penale mai favorabile, a stabilit instanta in cazul lui Dan Voiculescu. Totusi, la nivelul instantelor nu exista o practica unitara. In februarie 2016 DNA sustinea ca e nevoie de un asa numit recurs in interesul legii (RIL) pentru uniformizarea solutiilor.Dintr-un raspuns al ANAF la o solicitare HotNews reiese ca recuperarea prejudiilor avanseaza cu greu, fiind recuperata doar o mica parte din totalul prejudiciilor.HotNews a transmis o solicitare ANAF pentru a vedea in ce masura au fost recuperate prejudiciile stabilite de instante in dosarele in care au fost implicati fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Zsolt Nagy (condamnat in dosarul "privatizarilor strategice") , omul de afaceri Dumitru Nicolae (condamnat in dosarul "Microsoft") , omul de afaceri Dorin Cocos (condamnat in dosarul "Microsoft"), omul de afaceri Gheorghe Stefan (condamnat in dosarul "Microsoft"), omul de afaceri Dan Voiculescu (condamnat in dosarul "privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare"), fostul ministru Relu Fenechiu (dosarele "Transformatorul" din 2014 si un alt dosar din noiembrie 2016), omul de afaceri Maricel Pacuraru (dosarul "Posta Romana"), Nicolae Popa (dosarul "FMI") si fostul subprefect al judetului Vaslui, Sergiu Marian (condamnat intr-un dosar privind retrogedari ilegale). Toate aceste persoane au fost eliberate conditionat in cursul anului 2017.Dintre persoanele condamnate in dosarul "Microsoft I", in care procurorii au calculat un prejudiciu de peste 17 milioane de euro, trei au fost deja eliberate conditionat. Este vorba despre oamenii de afaceri Dumitru Nicolae (Niro), Gheorghe Stefan (Pinalti) - eliberati in septembrie - si Dorin Cocos - eliberat in octombrie. Potrivit Romania Libera , singurul condamnat care a platit deja paguba care i-a fost imputat este Nicolae Dumitru. "Niro" a fost condamnat la o pedeapsa de doi ani si pa-tru luni de inchisoare, plus plata a 2.050.000 de dolari si un milion de euro.Potrivit informatiilor furnizate de ANAF la solicitarea HotNews, statul a recuperat din prejudiciul total de 17 milioane de euro a recuperat 19.865.623 lei, adica putin peste 4,3 milioane de euro."Cu privire la punerea in executare a Deciziei penale nr. 162/03.10.2016, in dosarul nr. 1191/1/2015, ANAF a emis somatii, a infiintat popriri asupra disponibilitatilor banesti existente in conturile deschise la banci, a infiintat popriri asupra sumelor datorate debitorului de catre teri, a instituit sechestre asupra bunurilor aflate in proprietatea debitorilor, conform prevederilor Codului Fiscal. Pana in prezent, suma recuperata la bugetul de stat este in cuantum de 19.865.623 lei si provine din popriri conturi bancare, popriri ale sumelor datorate de catre terti, respectiv din valorificarea de imobile sechestrate.", se arata in raspunsul ANAF, cu privire la recuperarea prejudiciului in dosarul Microsoft.Patronul de la Realitatea TV, Maricel Pacuraru, a fost eliberat conditionat la inceputul anului 2017 . Pacuraru a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare in 2014 in dosarul privind politele de asigurare pentru angajati, in care prejudiciul este de peste patru milioane de euro.Pe latura civila, instanta i-a obligat pe Maricel Pacuraru si Mihai Toader, fost director al Postei Romane, alaturi de alti sase inculpati din dosar, sa restituie Postei Romane suma de 14,3 milioane de lei, la care va fi adaugata dobanda calculata pana la plata efectiva a datoriei."Inculpatul Pacuraru Maricel a beneficiat de suma totala de 6.781.465 lei. De asemenea, Pacuraru Maricel a dobandit suma de 1.741.500 lei, pe care a folosit-o in interes personal si a transferat-o catre alte persoane fizice sau juridice desi cunostea ca provine din infractiuni", au sustinut anchetatorii la data trimiterii in judecata.Cu privire la prejudiciul recuperat din acest dosar de la Maricel Pacuraru, ANAF ne-a transmis ca "intrucat in sarcina inculpatului nu au fost stabilite obligatii de plata cu titlu de despagubiri catre partea civila Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice reprezentat de ANAF, iar cheltuielile judiciare au fost recuperate integral, acesta nu a mai facut obiectul activitatii de executare silita".In dosarul "ICA", in care fost condamnat omul de afaceri Dan Voiculescu, raspunsul ANAF arata ca suma recuperata de fisc in iulie este mai mica in octombrie. Daca in iulie ANAF ne transmitea ca a recuperat suma de 39.130.106 lei , in octombrie fiscul sustine intr-un alt raspuns ca suma recuperata in dosarul ICA este de 38,52 milioane de lei.HotNews a revenit solicitand ANAF precizari cu privire la diferenta dintre cele doua sume."Diferenta dintre cele doua sume rezulta din faptul ca in calculul sumei de 39, 1 milioane a fost inclusa valoarea de adjudecare a unui bun imobil valorificat, pentru care adjudecatarul a optat pentru plata pretului in rate, conform art. 253 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala", a explicat ANAF la revenirea HotNews.ro.Fiscul a mai precizat in raspunsul pentru HotNews.ro ca "suma incasata s-a recuperat integral prin procedura de executare silita, respectiv in urma infiintarii popririlor bancare si prin valorificarea bunurilor asupra carora au fost instituite masuri asiguratorii, in vederea recuperarii prejudiciului, cat si pentru stingerea sumelor reprezentand echivalentul in lei al sumelor confiscate".In legatura cu fostul ministru Relu Fenechiu ( condamnat in dosarele "Transformatorul" din 2014 si un alt dosar din noiembrie 2016), Nicolae Popa (condamnat in dosarul "FMI") si fostul subprefect al judetului Vaslui, Sergiu Marian (condamnat intr-un dosar privind retrogedari ilegale), fiscul ne-a transmis ca "pana in prezent, pentru ceilalti debitori nu au fost inregistrate la nivelul ANAF titluri executorii, reprezentate de hotarari judecatoresti definitive pronuntate in materie penala, transmise de catre instanta de judecata in vederea punerii in executare a acestora".Prejudiciul in dosarul "Transformatorul", in care este implicat Relu Fenechiu, se ridica la suma de 5,7 milioane lei. Potrivit Evz , Fenechiu incearca sa evite plata prejudiciului din dosarul transformatorul, "formuland tot felul de contestatii impotriva executorilor judecatoresti". Sursa citata mai arata ca Fenechiu sustine ca va plati prejudiciul in momentul in care SC Servicii Energetice Moldova SA ii va restitui transformatoarele ruginite si piesele componente. Rationamentul explicat de Relu Fenechiu in contestatiile pe care le-a depus pe rolul instantelor de judecata din Iasi si din Bacau este urmatorul: Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat tranzactiile dintre firmele liberalului si Electrica Moldova SA si acum acesta vrea ca partile sa fie repuse in situatia anterioara. Fenechiu vrea transformatoarele inapoi. In cazul in care nu se poate realiza acest lucru, acesta vrea sa fie redus sau compensat cuantumul sumei pe care trebuie sa o plateasca catre SC Servicii Energetice Moldova SA.In incheierea raspunsului ANAF se arata ca institutia "va continua procedura de execturare silita (...) pana la recuperarea in totalitate a sumelor stabilite de catre instanta de judecata".