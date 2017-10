Olguta Vasilescu, despre cazul tinerei cu scleroza multipla ramasa fara pensie pentru ca a scris o carte: "Casa de pensii nu poate adopta o alta decizie, doamna sa conteste in instanta"

Presa a relatat zilele trecute despre cazul unei tinere, Laura Ioana Florescu, bolnava de scleroza multipla si care primeste de la stat o pensie de handicap de 39 de lei pe luna. Ea a ramas insa si fara acest venit infim, dupa ce a scris o carte de poezii, de pe urma careia a obtinut venituri de 230 de lei intr-un an.Luni, intr-o postare pe pagina de Facebook , ministrul Lia Olguta Vasilescu vine cu "precizari referitoare la cazul doamnei Ioana Laura Florescu", pe care le redam integral:"Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cumulul pensiei de invaliditate gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca si pastrarea capacitatii de autoingrijire, cu venituri de natura profesionala nu este permis si conduce la suspendarea platii pensiei pe perioada cumulului si la recuperarea drepturilor incasate necuvenit.Aceasta interdictie cu privire la veniturile realizate din drepturi de autor a fost introdusa prin dispozitiile Legii nr.263/2010, cand legea pensiilor a fost asumata de Guvernul BOC prin angajarea raspunderii.Pentru eliminarea acestor incompatibilitati se suprapun, periodic, bazele de date de la ANAF cu cele ale CNPP, masura dispusa si de controalele anuale ale Curtii de Conturi.In cazul doamnei Ioana Laura FLORESCU, ANAF a inregistrat realizarea de venituri din drepturi de autor in luna iunie 2017. Pe baza comunicarilor ANAF din luna iulie 2017, Casa judeteana de pensii Suceava a fost nevoita sa aplice prevederile legale in vigoare, ceea ce a condus la suspendarea platii pensiei pe luna iunie 2017 si inregistrarea unui debit in valoare de 520 lei, debit care va fi recuperat esalonat de la pensionara, potrivit legii.Mentionam ca, din punct de vedere al deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate, doamna FLORESCU are termen de revizuire in martie 2018, valabilitatea acesteia - prin care s-a mentinut gradul II de invaliditate - fiind de 2 ani (martie 2016-martie 2018).Subliniem faptul ca, in aplicarea prevederilor legale, functionarii caselor teritoriale de pensii au identificat astfel de situatii in care pensionarii de invliditate realizau, ocazional, venituri din drepturi de autor sau drepturi conexe, situatii care ii faceau incompatibili cu calitatea de pensionari de invaliditate, motiv pentru care - in proiectul noii legi a pensiilor - se propune eliminarea interdictiei privind cumulul pensiei de invaliditate cu venituri de natura profesionala.In acest moment, insa, casa judeteana de pensii nu poate adopta o alta decizie, doamna FLORESCU avand posibilitatea contestarii in instanta a deciziei de debit, in termen de 15 zile de la comunicarea acestei decizii.Mentionam ca prestatia sociala pentru handicap nu a fost afectata in cazul doamnei mentionate, intre incasarea acesteia si dreptul de a realiza venituri neexistand nicio interdictie."