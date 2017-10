Varujan Vosganian: Incercarea Guvernului privind split TVA vine pe fundalul unei situatii dramatice

'Avem o problema reala pe care nu putem sa o tratam nici cu dispute politice, nici sterile, nici cu bascalie. In ceea ce priveste veniturile fiscale, Romania se apropie dramatic de pragul de 25%, media europeana este 40%, iar tarile din varful piramidei au colectari de aproape 50% - Franta, aproape 48%, Danemarca, Finlanda, Belgia, peste 45%, pana si Bulgaria are peste 30%. Sigur ca putem sa facem bascalie, sigur ca putem sa folosim aceasta tribuna pentru a cere demisii. Chestiunea nu apartine doar unui singur Guvern, este o tendinta care vine mai de demult si ea trebuie rezolvata prin dialog politic si efortul tuturor. Asadar, aceasta incercare facuta de Guvernul Tudose vine pe fundalul unei situatii dramatice in care se afla Romania. Aici nu este vorba doar de TVA, pentru ca invocarea splitarii TVA pentru rau platnici se refera si la neplata contributiilor si la plata celorlalte impozite. Este gresit sa se spuna ca solutia trebuie cautata numai in paradisuri fiscale', a spus deputatul ALDE, la dezbaterea pe tema split TVA din plenul Camerei Deputatilor.El a afirmat ca ALDE nu sustine sporirea sau introducerea unor taxe.'In legatura cu colectarea TVA, intr-adevar suntem in urma tuturor celorlalte tari din UE. Trebuie sa avem o solutie, dar va repet si o spun si colegilor care sugerau idiotenii de tipul impozitarii cotetelor: nu se va face acest lucru prin introducerea unor taxe si impozite sau marirea unor taxe si impozite, pentru ca ele nu vor face decat sa apese tot asupra celor care isi fac datoria fata de stat. ALDE nu este de acord cu sporirea sau introducerea unor taxe. (...) Noi, ALDE, vrem sa sprijinim si sa respectam pe cei care platesc corect, sa facem o competitie corecta intre agentii economici si sa nu protejam pe cei care nu platesc taxe pentru a avea un avantaj incorect', a explicat Vosganian.