CSM, dupa ce Tudorel Toader a spus ca face "verificari" pentru ca detinutii se plang ca sunt amanati la liberarea conditionata: Legalitatea sau temeinicia unor hotarari judecatoresti poate fi verificata exclusiv intr-un cadru procesual, prin exercitarea cailor de atac

"Consiliul Superior al Magistraturii, in calitatea sa de garant al independentei justitiei, reafirma ca legalitatea sau temeinicia unor hotarari judecatoresti poate fi verificata exclusiv intr-un cadru procesual, prin intermediul exercitarii cailor ordinare sau extraordinare de atac", se precizeaza intr-un comunicat al CSM transmis luni si citat de Agerpres.Potrivit sursei citate, precizarea vine in contextul in care in spatiul public au fost vehiculate informatii potrivit carora la nivelul Ministerului Justitiei s-ar fi declansat "o ancheta" avand ca obiect verificarea tuturor hotararilor judecatoresti definitive prin care s-au respins cereri de liberare conditionata."Orice alte verificari administrative avand ca obiect hotarari judecatoresti definitive nu pot avea ca finalitate directa schimbarea solutiilor pronuntate de instantele de judecata, ci pot viza identificarea unor interpretari diferite ale legii de catre instantele nationale, imprejurare ce poate constitui un temei pentru promovarea recursului in interesul legii", mai arata sursa citata.Solutionarea recursului in interesul legii, privit ca instrument procesual de unificare a jurisprudentei neunitare cu efecte numai pentru viitor, a explicat CSM, revine in competenta exclusiva a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si poate fi declansat atat in materie civila, cat si in materie penala, de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului Justitiei, colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, colegiilor de conducere ale Curtilor de apel si a Avocatului Poporului."Eu am fost in multe penitenciare. Majoritatea detinutilor spun (...) ca sunt amanati la liberarea conditionata fara nicio justificare temeinica, din punctul lor de vedere, si atunci am cerut si primit scanate copiile tuturor hotararilor judecatoresti din tara pronuntate de amanare fata de detinutii aflati acum in penitenciar", a spus Toader la conferinta "Protectia drepturilor detinutilor si conditiile de detentie din Romania".Potrivit acestuia, se fac verificari pentru a se stabili daca este vorba despre o practica unitara sau nu."Vrem sa vedem daca intr-adevar este o practica unitara sau neunitara, daca e o motivare in fapt sau in drept. Eu sper sa fie totul in regula, dar, la cerinta lor si la aceasta nemultumire, am spus ca vreau sa verific si verificam acest lucru", a adaugat ministrul.