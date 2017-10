ICCJ: Mircea Negulescu ramane suspendat din functia de procuror

Instanta suprema a respins, luni, ca nefondat, recursul declarat de Mircea Negulescu impotriva hotararii CSM din 28 februarie, decizia fiind definitiva.

Prezent luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Mircea Negulescu s-a plans in sala de judecata ca este "bulversat" de presiunea pe care o parte dintre televiziuni o exercita asupra lui, sustinand ca "a fugit de acasa" impreuna cu familia si nu mai raspunde la telefon, dupa ce ar fi primit mesaje de amenintare de la ziaristi."As avea multe de spus referitor la ce s-a intamplat cu mine de un an de zile, de cand sunt mediatizat doar pe anumite posturi, iar eu stiu motivele acestei mediatizari. Persoane cercetate penal, direct sau prin interpusi, au acces la aceste posturi de televiziune si le controleaza. Eu nu sunt urmarit penal, cercetat, retinut sau arestat. Ceea ce s-a intamplat cu mine nu doresc niciunui magistrat. Mi-am luat sotia si am plecat din Ploiesti. Am plecat din casa si acolo am lasat si doua pisici, de care are cineva grija. Sunt bulversat de ceea ce mi s-a intamplat. Au stat carele de transmisie in fata blocului, ii intrebau pe vecini despre mine. Copilul meu nu are nicio vina ca il cheama Negulescu. Am fugit de acasa, nu mai suport. Acum ma duc la Ploiesti doar seara, sa nu fiu vazut. Este o presiune media pe mine, cum nu ii doresc niciunui magistrat. Va rog sa ma scuzati ca sunt foarte emotionat. Stau si incasez de la presa. Mi-am inchis telefonul, pentru ca am primit mesaje de amenintare de la ziaristi: hai sa ne intalnim, sa vorbim", a spus Negulescu.Pe 28 februarie, Sectia pentru procurori a CSM a decis suspendarea din functie a procurorului Mircea Negulescu, transferat de la DNA Ploiesti la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina. Decizia de suspendare a fost luata pana la solutionarea definitiva a actiunii disciplinare.Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu, la 15 februarie, ca urmare a aparitiei in mass-media a unor inregistrari audio al caror continut este atribuit procurorului Mircea Negulescu.Negulescu este unul dintre procurorii care au instrumentat la DNA Ploiesti dosarul Ponta - Ghita - Blair.