Prognoza meteo pe doua saptamani: Vremea se raceste in urmatoarele zile; precipitatii in toata tara intre 27 si 30 octombrie

In, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi mai rece decat in mod normal la aceasta data, astfel incat media regionala a temperaturilor diurne va fi de aproximativ 13 grade Celsius. Totodata, in acest interval, minimele nocturne vor fi in scadere, de la 11 grade la inceput, spre 5 grade in dimineata zilei de 26 octombrie.Ulterior, in intervalul 27 - 31 octombrie, variabilitatea termica se va manifesta de la o zi la alta, concretizandu-se prin medii diurne situate intre 12 si 18 grade si nocturne intre 3 si 7 grade. In ultima parte a intervalului de prognoza regimul temperaturii aerului se va mentine relativ constant in jurul mediilor anuale ale perioadei, respectiv 14 - 16 grade Celsius ziua si 4 - 6 grade noaptea. Va ploua moderat cantitativ in primele doua zile ale intervalului, iar apoi probabilitatea de ploaie va fi mai mare dupa 27 octombrie, insa ploile se vor semnala pe arii mai extinse pe 29 si 30 octombrie.In, temperaturile diurne se vor mentine scazute in primele trei zile ale prognozei, cand se va inregistra o medie regionala de 13 - 14 grade Celsius. Pe 26 - 27 noiembrie vremea se va incalzi usor, temperatura va creste cu 2 - 3 grade, iar intervalul 28 - 31 octombrie vor fi alternante termice de la o zi la alta, maximele diurne urmand a se situa intre 10 si 14 grade.Temperaturile nocturne vor fi in scadere de la 10 grade la inceputul intervalului spre 5 grade pe 26 octombrie, apoi vor avea o evolutie oscilanta in cadrul unui ecart de la 3 la 7 grade. In prima saptamana din noiembrie valorile termice se vor mentine relativ constant in jurul mediilor multianuale ale perioadei, cu aproximativ 12 - 14 grade ziua si 4 - 6 grade noaptea. Vor fi ploi pe arii extinse si izolat mai importante cantitativ la inceputul intervalului si, din nou, in jurul datei de 29 octombrie. Dar probabilitatea pentru ploi locale va fi ridicata pe tot parcursul intervalului 27 octombrie - 5 noiembrie.In, in intervalul 23 - 31 octombrie regimul termic va avea o evolutie oscilanta, concretizata prin variatii de temperatura pe intervale scurte de timp, atat la valorile maxime diurne, care se vor situa, in ansamblu, intre 8 si 14 grade, cat si la cele nocturne, cuprinse, in medie, intre 2 si 7 grade.In primele zile ale lunii noiembrie temperatura aerului se va mentine in jurul normelor perioadei, cu o medie a maximelor de aproximativ 12 grade si a minimelor de 1 - 2 grade. Va ploua, izolat mai abundent, pe 23 si 24 octombrie, iar apoi vor fi ploi aproape zilnic dupa 27 octombrie pana la finalul intervalului de prognoza, dar acestea se vor semnala pe arii mai restranse si doar pe 29 - 30 octombrie pot fi mai importante cantitativ.In, in prima saptamana a intervalului de prognoza si la inceputul celei de a doua saptamani, valorile termice vor avea variatii pe intervale relativ scurte de timp si se vor situa, in medie regionala, intre 9 si 13 grade ziua si intre 4 si 8 grade noaptea. Dupa data de 1 noiembrie, regimul termic se va mentine relativ constant, iar temperaturile vor fi apropiate de normele climatologice ale perioadei, astfel incat se va consemna o medie a temperaturilor maxime de 10 - 12 grade, in timp ce minimele nocturne vor fi cuprinse intre 2 si 4 grade. Probabilitatea de ploaie va fi ridicata in cea mai mare parte a intervalului de prognoza, dar acestea se vor semnala pe arii extinse si, posibil, in cantitati mai importante, pe 23 octombrie, precum si intre 27 si 30 noiembrie.In, temperaturile medii diurne vor scadea pana la mijlocul primei saptamani de la valori medii diurne de 12 - 13 grade in data de 23 octombrie pana spre medii in jurul a 8 grade in zilele de 24 si 25 octombrie, apoi vor creste spre 14 - 15 grade in data de 27 octombrie. Vremea se va raci din nou in data de 28 octombrie, cand mediile maximelor vor cobori spre 12 grade, apoi o incalzire usoara, va determina inregistrarea unor medii de 13 - 14 grade in data de 30 octombrie. In perioada 31 octombrie - 5 noiembrie nu vor fi variatii importante de la o zi la alta, urmand ca mediile diurne sa creasca de la 11 - 12 grade in primele zile spre valori in jurul a 13 grade pana spre sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza.Temperaturile minime vor scadea pana in data de 26 octombrie de la o medie regionala de 6...7 grade in primele nopti spre aproximativ 2 grade. Ulterior acestei raciri vremea se va incalzi, urmand astfel ca in zilele de 27 si 28 octombrie media minimelor sa se situeze in jurul a 6 grade. In data de 29 octombrie media minimelor va scadea din nou spre 4 grade, apoi va creste din nou spre 6 grade in data de 30 octombrie, pentru ca in perioada cuprinsa intre 31 octombrie si 5 noiembrie temperaturile minime sa creasca usor pana spre sfarsitul intervalului de la valori medii in jur de 3 grade spre medii de 5 - 6 grade. Probabilitatea de aparitia a ploilor va fi ridicata in zilele de 23 si 24 octombrie, in intervalul 27 - 31 octombrie si din nou in 3 si 4 noiembrie.In, vremea se va raci, semnificativ chiar la mijlocul primei saptamani, astfel ca mediile maximelor vor cobori de la valori in jur de 17 grade in data de 27 octombrie spre 10 grade in data de 25 octombrie. Mediile diurne vor creste din nou spre 16 - 17 grade in data de 27 octombrie, apoi vor scadea spre 14 grade in 28 octombrie.In zilele de 29 si 30 octombrie, o incalzire usoara va conduce la inregistrarea unor medii maxime de 16 - 17 grade, pentru ca ulterior acestea sa scada din nou, de aceasta data spre valori de 12 - 13 grade in data de 1 noiembrie. In intervalul 2-5 noiembrie variatiile temperaturilor medii diurne nu vor fi semnificative de la o zi la alta urmand astfel a se situa intre 14 si 15 grade. Minimele, ridicate la inceputul primei saptamani, vor scadea de la valori medii de 10 - 12 grade in zilele de 23 si 24 octombrie spre 4 grade in data de 26 octombrie.In intervalul 27 - 30 octombrie, variatiile temperaturilor medii minime vor fi in general nesemnificative acestea situandu-se intre 8 si 10 grade, exceptand ziua de 29 octombrie cand media minima va fi de 7 grade. Perioada imediat urmatoare va fi caracterizata la inceput de o scadere a mediilor minimelor de la valori in jur de grade 7 - 8 grade spre 5 - 6 grade in 1 noiembrie, urmata de o incalzire spre 8 - 9 grade in zilele de 3, 4 si 5 noiembrie. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in intervalul 23 - 25 octombrie, apoi in zilele de 30 si 31 octombrie.In, Vremea se va raci pana spre mijlocul primei saptamani de la valori medii diurne de 17 - 18 grade in 23 octombrie spre medii in jurul a 11 grade in data de 25 octombrie. Maximele vor creste ulterior din nou spre medii de 18 grade in data de 27 octombrie, apoi iar vor scadea spre valori medii de 15 - 16 grade in intervalul 28 - 30 octombrie. In zilele de 31 octombrie si 1 noiembrie mediile diurne vor continua sa scada pana spre valori in jurul a 13 grade, apoi pana spre sfarsitul celei de-a doua saptamani nu vor fi variatii notabile de la o zi la alta, mediile maximelor situandu-se in jurul a 15 grade.Minimele vor scadea de la valori medii de 11 grade in 24 octombrie spre medii de 4 grade in 26 octombrie, apoi vor creste din nou, de aceasta data spre 7 - 8 grade Celsius in data de 28 octombrie. Ulterior datei de 28 octombrie minimele vor cobori spre medii in jurul a 5 grade, apoi vor creste usor spre 6 grade in 30 octombrie, pentru ca in intervalul 31 octombrie - 5 noiembrie acestea sa se situeze intre 3 si 5 grade, cele mai coborate medii urmand a se inregistra in zilele de 1 si 2 noiembrie. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in zilele de 24 si 25 octombrie, apoi in special in 30 octombrie si 3 noiembrie.In, Maximele vor scadea treptat de la valori medii de 14 - 15 grade la inceputul intervalului, spre medii de 12 grade in data 25 octombrie. De la mijlocului primei saptamani, temperaturile diurne vor creste treptat de la o zi la alta pana spre valori medii in jur de 19 grade in 27 octombrie, apoi vor scadea din nou spre medii in jur de 14 grade in intervalul 28 octombrie - 1 noiembrie. Pana spre sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza variatiile de la o zi la alta nu vor fi notabile, astfel ca in intervalul 2 - 5 noiembrie mediile maximelor se vor situa in general in jurul a 14 - 15 grade.Minimele vor scadea de la medii de 10 grade in 23 octombrie spre valori de 5 grade in 26 octombrie, vor creste apoi spre 7 grade in data de 28 octombrie, pentru ca in intervalul 29 octombrie - 1 noiembrie tendinta acestora sa fie de scadere, incadrandu-se intre 3 si 6 grade, cele mai coborate valori medii inregistrandu-se in data de 1 noiembrie. In intervalul 2 - 5 noiembrie minimele vor creste de la valori medii in jur de 4 grade in data de 2 noiembrie spre 6 grade la sfarsitul intervalului.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in zilele de 23 si 24 octombrie, apoi in zilele de 29 si 30 octombrie.La, evolutia regimului termic va fi caracterizata prin valori diurne mai ridicate decat in mod obisnuit in aceasta perioada a anului, situate in jurul a 16 grade pana in jurul datei de 20 octombrie. Apoi, vremea se va raci usor si treptat, astfel incat, in intervalul 24 - 29 octombrie, media temperaturilor maxime va fi de 6 - 8 grade, apropiata de valoarea climatologic normala pentru final de octombrie.Temperaturile nocturne vor fi de 6 - 8 grade intre 16 si 23 octombrie, apoi vor marca o scadere si se vor incadra, in medie, intre 2 si 0 grade in ultimele zile ale intervalului de prognoza. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi relativ ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza, dar mai ales in zilele de 23 - 24 octombrie si in perioada 27 - 31 octombrie, cand se vor inregistra cantitati de apa insemnate.