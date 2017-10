Sorin Grindeanu, audiat ca martor la Tribunalul Timis in dosarul de finantare a echipei de fotbal Politehnica Timisoara

Potrivit reprezentantilor Tribunalului Timis, fostul premier s-a prezentat, luni, singur, in fata judecatorilor. El a fost citat in calitate de martor in dosarul privind finantarea echipei de fotbal Politehnica Timisoara.In cadrul audierilor de luni, Sorin Grindeanu, care in trecut a ocupat functia de viceprimar al municipiului Timisoara, a declarat instantei ca impreuna cu grupul PSD a votat impotriva asocierii intre Primarie si echipa de fotbal a lui Marian Iancu, deoarece nu a fost de acord cu aceasta asociere.In acest dosar, fostul primar al municipiului Timisoara, Gheorghe Ciuhandu, si fostul viceprimar Adrian Orza, dar si alti functionari ai Primariei Timisoara au fost trimisi in judecata de DNA pentru asocierea cu echipa patronata de Marian Iancu. Poli Timisoara a primit in acea perioada zeci de milioane de lei ajutor din partea autoritatilor locale.