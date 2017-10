Un primar din judetul Botosani vrea sa inchida primaria din cauza lipsei banilor. In septembrie platise salariile din banii pentru fantanile de mare adancime

"Eu nu am bani nici de salarii, nici de utilitati. Cred ca inchid Primaria. Daca nici luna aceasta nu primesc nimic, inchid Primaria. Toata lumea pleaca acasa, pun lacat pe usa. Ce sa fac?", a declarat Cojocariu pentru Agerpres.Saptamana trecuta, microbuzul scolar care transporta elevii din satele Recea si Mateieni la scoala din Dimacheni a ramas fara motorina din cauza lipsei banilor, scria Monitorul de Botosani Primaria Dimacheni are 14 angajati, cu un salariu mediu de 6.000 de lei, potrivit Monitorul de Botosani, care citeaza contabila institutiei: "Agentul fiscal si referentul au umblat pe teren pentru a incasa de la populatie, am recuperat o parte din cei aproximativ 400.000 de lei pe care ii avem de incasat si astfel am rezolvat si luna aceasta. Am platit celor de la energie electrica 3.000 de lei, fiindca riscam sa stam fara curent".Situatia din cea mai mica primarie botosaneana a fost cauzata de cresterea salariilor. Primaria a taiat toate cheltuielile de investitii pentru plata salariilor, in septembrie salariile fiind platite din banii pe care guvernul i-a dat pentru a face fantani de mare adancime ca urmare a secetei de anul trecut.Reamintim ca in Romania exista circa 3.000 de comune, multe dintre ele fiind incapabile sa se sustina financiar. Dificultatile financiare constante s-au acutizat in acest an, dupa maririle de salarii din administratia publica.