Inspector de la Sectorul 5, suspectat ca a sters amenzi de 132.000 lei. DIICOT a facut 35 de perchezitii in acest dosar

Potrivit unui comunicat al DIICOT citat de Agerpres, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, au efectuat luni un numar de 35 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Giurgiu si Dambovita, dintre care o perchezitie la sediul unei institutii publice, intr-o cauza vizand savarsirea de catre mai multe persoane a unor infractiuni din domeniul criminalitatii informatice - frauda informatica, fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, luare de mita, trafic de influenta, instigare la frauda informatica, cumparare de influenta.In cauza, arata sursa citata, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2014 - 2015, la diferite intervale de timp, dar in baza aceleiasi rezolutii infractionale, suspecta - inspector in cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5, din cadrul Primariei Sector 5 Bucuresti, ar fi modificat date informatice din sistemul informatic apartinand Directiei Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5, cu privire la amenzile primite de cateva zeci de persoane, in sensul ca le-ar fi fost sterse creantele fara nicio baza legala sau respectivele creante au fost transferate pe numele unor persoane decedate, in schimbul unor sume de bani.Prejudiciul produs in cauza este in valoare de 132.000 de lei.De asemenea, precizeaza DIICOT, fata de un alt suspect s-a retinut ca, in perioada 2014 - 2015, la diferite intervale de timp, dar in baza aceleiasi rezolutii infractionale, ar fi pretins si primit sume de bani de la diferite persoane, respectiv jumatate din contravaloarea cumulata a amenzilor de la rolul deschis in evidentele Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 5, sume de bani pe care le-ar fi remis suspectei, in scopul ca persoanele interesate sa obtina certificate de neurmarire fiscala.Cu ocazia perchezitiilor au fost ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, mai multe sisteme informatice, hard-disk-uri, smartphone-uri, stick-uri si carduri de memorie, CD-uri si DVD-uri, dar si inscrisuri.La sediul DIICOT - Structura Centrala au fost aduse in vederea audierii 35 de persoane.