Un sofer turc beat a rasturnat pe DN 5 un TIR incarcat cu lamai din Grecia. Trafic cu restrictii pe drumul Giurgiu-Bucuresti

"Politistii se afla pe DN 5 in dreptul localitatii Uzunu, dupa ce un tir incarcat cu lamai, care se deplasa din Grecia catre Bucuresti si era condus de un cetatean turc, s-a rasturnat pe carosabil. La fata locului se afla si cei de la ISU, reprezentantii firmei de transport si o macara privata care incearca sa ridice tirul, dar se pare ca traficul nu va putea fi reluat pana cand toate laditele cu lamai nu vor fi incarcate in alt mijloc de transport", a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al IPJ Giurgiu, Marius Pencea.El spune ca, in urma cercetarilor la fata locului, a reiesit ca soferul avea o alcoolemie de 0,39 la mie, astfel ca i-a fost retinut permisul de conducere si s-a intocmit proces verbal pentru contraventie.Potrivit IPJ Giurgiu, este al doilea tir care s-a rasturnat in cursul zilei de luni pe DN 5, primul fiind incarcat cu struguri, tot din Grecia. Vehiculul, condus de un cetatean roman, a ajuns in santul de pe marginea drumului. Nici in acest caz nu s-au inregistrat victime.