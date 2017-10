Liderul clanului Butoane, Octavian Grecu, s-a predat si se afla in arestul Politiei Capitalei

Surse judiciare au declarat ca, initial, acesta a fost cautat si dat in consemn la frontiera.In prima instanta, in cazul lui fusese decisa instituirea controlului judiciar, iar ulterior procurorii au facut recurs instanta stabilind ca Octavian Grecu zis "Butoane" sa fie arestat preventiv.Conform surselor citate, la sfarsitul saptamanii trecute, Grecu, care fusese citat, s-a predat si in prezent se afla in arestul central al Politiei Capitalei.Saisprezece dintre membrii clanului Butoane, suspectati de camata, santaj si proxenetism, dar si alte infractiuni, au fost retinuti in 5 octombrie, alte trei persoane fiind plasate sub control judiciar. La perchezitii, anchetatorii au gasit intr-una dintre locuintele suspectilor o minora de 14 ani, victima a traficului de minori.Potrivit DIICOT, au fost retinuti pentru 24 de ore, 16 dintre membrii clanului Butoane.Acestia sunt Simion Petronela, zisa Timisoara, Grecu Viorel Stefan, zis Titi sau Capatana, Balaban Georgel Adonis, zis Adi, Stanciu Marius, zis Taranu sau Mario, Adam Cristian Angelo, Tanase Paul, zis Nevers, Padure Eugen, zis Gelu Padure, Dancu - Enache Nicusor, zis Noni, Fieraru Nicolae Daniel, zis Dan Lautaru, Dumitru Liviu, zis Lita, Protopopescu Costin, zis Proto, Blinda Mihaela Maricica, Padure Petrisor Valentin, zis Petre, Oprea Radu, zis Tiranu, Cibi Nicolae Alexandru si Schmutzer Marian, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, camata, santaj, fals in inscrisuri sub semnatura privata, inselaciune, spalare de bani, proxenetism, organizarea ilegala a jocurilor de noroc, trafic de minori.Fata de trei persoane a fost dispusa masura controlului judiciar.Cu ocazia perchezitiilor din 4 octombrie au fost identificate un numar de trei pachete de carti folosite pentru trucarea jocurilor de poker. Totodata, in urma descinderilor efectuate au fost gasite si indisponibilizate sumele de: 160.050 euro, 83.190 lei si 2.450 lire sterline.De asemenea au fost identificate un numar de 13 autoturisme, 9 laptopuri, 34 telefoane mobile, 15 ceasuri de valoare, 5 tablete, 6 suporturi de memorie, 2 pistoale cu bile, 2 sabii, 3 cutite, 1 baton telescopic, o bata, 1 spray paralizant, un plic si un borcan continand o substanta vegetala, un grind de maruntit substanta vegetala, un plic continand un praf alb si o pastila de ecstasy.Cu aceeasi ocazie, a fost identificata la una dintre locuintele perchezitionate o minora, victima a traficului de minori, careia i-a fost acordata asistenta si consiliere psihologica cu sprijinul Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane.Procurorii DIICOT au facut 30 de perchezitii in municipiul Giurgiu, la membrii unor grupari suspectate de infractiuni de camata, santaj, fals in inscrisuri sub semnatura privata, inselaciune, spalare de bani, proxenetism, organizarea ilegala a jocurilor de noroc si trafic de minori. Potrivit anchetatorilor, este vizat clanul "Butoane", care actioneaza inca din 2012 la Giurgiu.Potrivit procurorilor DIICOT, incepand cu anul 2012 in municipiul Giurgiu s-a constituit un grup infractional organizat condus de catre patru suspecti - tatal si cei trei fii ai sai -, care, prin folosirea de persoane interpuse au savarsit mai multe infractiuni de camata, santaj si proxenetism. Cu sumele astfel obtinute au fost achizitionate terenuri, imobile sau autoturisme de lux, pe numele membrilor gruparii sau ale interpusilor.Anchetatorii spun ca liderii grupului se foloseau de legaturi infractionale pentru identificarea persoanelor care nu indeplineau conditiile necesare pentru obtinerea unor imprumuturi bancare, apoi, tot prin acesti interpusi, ii determinau sa imprumute sume mari de bani de la ei. Se stabilea o dobanda lunara, cat si un termen limita de restituire a sumei imprumutate, persoanele care imprumutau fiind obligate sa puna gaj imobile sau autoturisme cu o valoare mult mai mare decat cea a imprumutului, prin incheierea unor contracte de vanzare-cumparare cu interpusii pentru bunul lasat gaj. Dupa restituirea sumelor de bani imprumutate si a dobanzilor, care ajungeau in final la liderii grupului, interpusii solicitau alte sume de bani, motivand ca nu li se vor restui autoturismele si imobilele, intrucat ei sunt proprietari de drept. Astfel, neputand achita noi sume de bani, victimele pierdeau bunurile lasate gaj sau erau nevoite sa le cumpere din nou la un pret apropiat de cel al pietei.Pentru recuperarea banilor, membrii gruparii le santajau pe victime si le amenintau cu acte de violenta, in unele cazuri victimele fiind agresate.De asemenea, suspectii au coordonat o retea de proxenetism care isi desfasura activitatea pe teritoriul Europei, beneficiind si de sume de bani provenite din taxe de protectie ale activitatilor infractionale pe care persoane din judetul Giurgiu le desfasurau in Anglia, Germania si Italia."Referitor la sumele de bani obtinute ilicit din aceasta sfera de infractiuni, clanul obtinea foloase patrimoniale de pe urma practicarii prostitutiei pe teritoriul Angliei de catre mai multe persoane de sex feminin, sumele de bani obtinute fiind folosite pentru achizitionarea autoturismelor de lux, imobilelor, terenurilor ori reintroducerea in circuitul ilicit prin oferirea de bani cu camata. De asemenea, alti membri ai grupului au obtinut foloase patrimoniale de pe urma practicarii prostitutiei de catre mai multe persoane de sex feminin pe teritoriul Germaniei si Italiei, sumele de bani obtinute fiind folosite in vederea achizitionarii autoturismelor de lux, cat si achitarii taxelor de protectie catre clan, pentru protejarea activitatii infractionale", mai spun procurorii DIICOT.Totodata, in cursul anului 2017, sase suspectii au mai constituit un grup infractional organizat care si-a desfasurat activitatea pana in prezent, specializat in inselaciune si organizarea ilegala a jocurilor de noroc.Astfel, ei au organizat fara drept jocuri de noroc in Giurgiu, atat in incinta unui local apartinand unuia dintre suspecti, cat si intr-un imobil apartinand fiului acestuia, in scopul inducerii in eroare a participantilor prin folosirea unor mijloace frauduloase care sa ii ajute sa castige sumele de bani pariate de catre ceilalti jucatori la jocurile de noroc de tip poker, barbut sau rummy. Cu ocazia organizarii jocului de poker, suspectii foloseau carti de joc marcate, nedectabile vizual, iar apoi, in timpul jocului, cu ajutorul telefonului mobil se scanau cartile joc, folosind un program de analizare rapida, care comunica utilizatorului cartile care se vor distribui, apoi persoana care va castiga jocul. De asemenea, pentru a influenta rezultatele jocurilor de barbut, membrii grupului foloseau zaruri care erau actionate cu ajutorul unei centuri magnetice detinute de catre o persoana care participa la jocul organizat, mai spun anchetatorii.