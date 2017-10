VIDEO Sindicat: Unui politist trimis la o interventie de urgenta i s-a stricat masina de serviciu, asa ca a chemat un prieten sa-l tracteze

Masina de politie, tractata pentru ca s-a stricat in timpul misiunii

Politistul s-a "descurcat" chemand un prieten care sa-l tracteze, spun sindicalistii, care acuza ca politistii merg cu "cosciuge cu girofar" ce trebuiau casate de mult in timp ce sefii de inspectorate si din MAI merg cu limuzine."Nu putine sunt cazurile in care masinile sunt 'carpite' si spalate cu bani din buzunarele politistilor", afirma sursa citata.

"Ar fi de ras, daca n-ar fi de plans!

La Moinesti - Bacau, echipajul de politie trimis de urgenta pentru interventie, la solicitarea prin apel la 112, suna la randul sau la 112 pentru ca ... l-a lasat masina-n drum. Urgenta pentru care a fost solicitata politia si-a pierdut caracterul de 'Urgenta' odata ce timpi pretiosi au fost pierduti pentru redistribuirea cazului catre un alt echipaj, de unde rezulta riscul maxim ca o nenorocire sa se produca fiindca autospeciala s-a oprit in drum. Care ar fi rezultatul unei anchete intr-un scenariu negru in care un om isi pierde viata pentru ca politia a intarziat sau pentru ca un politist moare pentru ca rabla cu care se deplaseaza a cedat?!

La Moinesti, politistul plecat la solicitarea prin 112 a sunat in mod LEGITIM la randu-i la acelasi numar unic de urgenta, iar raspunsul din partea unitatii a fost de asemenea halucinant: DESCURCA-TE!

Asa ca politistul 's-a descurcat', a apelat la un prieten sa-i remorcheze masina. Pare nebunesc, dar dupa situatia sinistra in care s-a aflat politistul ramas in mijlocul soselei cu harbul, nu s-a dispus niciun demers sau ancheta din partea superiorilor, ci a fost gasit imediat vinovatul: politistul, fiindca a sunat la 112.

Nu este un film de comedie, e realitatea urata si alarmanta pe care o infrunta politistii din Romania din cauza 'cosciugelor cu girofar' care, de ani de zile, trebuiau casate, care pun viata in pericol, atat lucratorilor care risca sa plece cu ele in misiuni, cat si vietile participantilor la trafic! Nu putine sunt cazurile in care masinile sunt 'carpite' si spalate cu bani din buzunarele politistilor.

Nu la fel sta situatia cand vorbim despre limuzinele cu care se deplaseaza sefii din inspectorate, sefii din MAI, vorbim de achizitii de sute de mii de euro.

Parcul auto al MAI este unul invechit, subdimensionat si neglijat in lista prioritatilor mai-marilor din minister. Sporadic s-au mai facut achizitii de catre fostii ministri Blaga si Oprea, care au mai carpit parcul auto cu cate-o autospeciala.

Doamna ministru Carmen Dan, va propunem urmatoarea solutie: inventariati masinile cu care se plimba directorii si sefii din Politia Romana si veti avea surpriza (sau nu?) ca numarul acestor autoturisme sa-l depaseasca pe cel al autospecialelor cu care politistii intervin la evenimente.

Suntem convinsi ca actualul guvern nu va face achizitii de autospeciale incat sa scoata Politia Romana din criza. N-o va face nici azi, nici maine si nici in viitorul apropiat, astfel incat va propunem sa puneti masinile sefilor obedienti la dispozitia politistilor care vegheaza la siguranta cetateanului, iar autospecialele stricate sa fie mijloace de deplasare in plimbarile acelora care au ascuns si amplificat dezastrul din Politia Romana."