Primarul din Fagaras: Ursul care a atacat marti dimineata o fata si un barbat, cautat de mai multe echipe de vanatori

Ursul care a atacat, luni dimineata, un barbat si o adolescenta din Fagaras este cautate de vanatori, a anuntat primarul localitatii, Gheorghe Sucaciu, care considera ca "ursii care sunt agresivi trebuie recoltati, nu relocati".

Medicii au stabilit ca barbatul ranit nu necesita internare, iar adolescenta mai ramane deocamdata sub supraveghere, informeaza News.ro.

Potrivit primarului din Fagaras, Gheorghe Sucaciu, mai multe echipe de vanatori cauta ursul care a atacat doi oameni in aceata dimineata.

"Echipele sunt pe teren in cautarea ursului. Am informat si Prefectura si vom lua masuri. Eu cred ca ursii care sunt agresivi trebuie recoltati, nu relocati. Nu doar in cartierul Campului au coborat ursi, ci si in carterul Combinat" a spus primarul din Fagaras.

Doua persoane au fost ranite in aceasta dimineata de un urs in cartierul Campului.

O fata de 14 ani care mergea catre scoala a fost atacata de animal, iar un barbat de 39 de ani a sarit sa o ajute. Cei doi au fost raniti, dar sunt in afara oricarui pericol.