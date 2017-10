Ploaia a stins incendiul din Parcul National Domogled - Valea Cernei

'In urma recunoasterii efectuate in aceasta dimineata nu au mai fost observate focare in zona de competenta a ISU Semenic, in Parcul National Domogled - Valea Cernei. Fortele noastre au fost concentrate, inca de la ora 8,00, la Baile Herculane, alaturi de lucratori ai Ocolului Silvic, pentru a stabili modul ulterior de actiune, insa in urma ploii nu s-au mai observat focare", a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, Elena Tarla.Duminica dupa-amiaza, mai multi pompieri din cadrul ISU Caras-Severin au intervenit, alaturi de mai multi reprezentanti ai Ocolului Silvic Baile Herculane, pentru stingerea unui incendiu de litiera izbucnit in Parcul National Domogled - zona Valea Cernei, unitatea parcelara 5 apartinand Ocolului Silvic Baile Herculane.Incendiul se manifesta intr-o zona greu accesibila, foarte abrupta, nefiind posibila interventia cu ajutorul autospecialelor. Pompierii militari si reprezentantii Ocolului Silvic au parcurs mai multi kilometri pe jos pana la locul incendiului si au actionat cu mijloace de prima interventie.La solicitarea ISU Semenic, a venit in sprijin si un elicopter SMURD de la Arad, cu ajutorul caruia a fost executata o misiune de recunoastere aeriana, pentru a efectua o prima estimare a suprafetei afectate de incendiu, de aproximativ 15 ha.