Bitcoin s-a scumpit de sase ori de la inceputul anului si pana acum, dar tot este ocolit de "smart money". De ce marile fonduri nu vor sa investeasca in moneda virtuala

Bitcoin, cea mai mare si mai cunoscuta cripto-moneda, a evoluat mai bine decat principalele monede din lume din 2011 si pana acum, cu exceptia anului 2014. Dar multi investitori inca o considera un instrument opac, ezoteric, folosit de traficantii de arme si de droguri din subteranele internetului ce trebuie evitat.Anul acesta, insa, un val de fonduri speculative dedicate cripto-monedelor au oferit investitorilor institutionali care s-ar putea sa nu fie familiarizati cu aceasta piata o punte catre lumea monedelor digitale.Potrivit Autonomous NEXT, o companie de cercetare din sectorul financiar-tehnologic, 84 de "cripto-fonduri" speculative au fost lansate anul acesta, ajungandu-se la un total de 110 astfel de vehicule cu active insumate de 2,2 miliarde de dolari.Dar faptul ca cele mai multe dintre aceste fonduri sunt relativ mici si cu un istoric limitat - si ca preturile cripto-monedelor au variatii atat de pronuntate - inseamna ca fondurile de pensii, companiile de asigurari si marile fonduri de investitii se tin deoparte."Desi, probabil, cripto-monedele vor continua sa existe, sunt dificil de analizat, sunt incredibil de volatile si unele ar putea fi inclinate spre fraude", a declarat Reuters Trevor Greetham de la Royal London Asset Management (RLAM), parte a companiei de asigurari Royal London."Diversificarea este un lucru bun, dar nu inseamna sa investesti in tot ce exista doar pentru ca exista. Noi inclinam spre active un istoric indelungat in generarea de randamente si spre reducerea riscurilor", a adaugat Greetham.Lex Sokolin, partener la Autonomous NEXT, afirma ca in acest sector sunt probabil doar cateva fonduri care valoreaza cateva sute de milioane de dolari, cele mai multe fiind intre 5 si 20 de milioane de dolari, mult sub pragul de la care sunt luate in considerare de investitorii investitionali."Pentru multi manageri de fonduri institutionale, discretionare, aceste fonduri nu ar primi aprobare pentru ca marea intrebare este in privinta lichiditatii lor", explica James Butterfill, sef pentru strategie investitionala la ETF Securities din Londra.Una dintre modalitatile prin care managerii de active ar putea sa intre in piata ar fi investitiile intr-un cos de fonduri speculative printre care sa fie si unul dedicat cripto-monedelor.Dar seful pentru fonduri speculative de la o banca europeana majora ce investeste in peste 100 de astfel de institutii a declarat Reuters ca nu exista niciun cripto-fond in portofoliul sau. "Este o varianta foarte controversata", a spus bancherul, care a dorit sa nu ii fie publicat numele."Este improbabil ca cele mai importante fonduri speculative sa faca pariuri mari pe asa ceva pentru ca nu poti sa-ti risti afacerea de baza", a adaugat el.Determinarea valorii bitcoin si a alto cripto-valute este complicata.Exista aproape 17 milioane de bitcoin, dar cantitatea totala posibila este limitata la 21 de milioane si nu va putea fi atinsa pana in secolul viitor. Valoarea totala a Bitcoin, capitalizarea sa de piata, este aproape de 100 de miliarde de dolari, mai mult decat banca de investitii americana Morgan Stanley.La inceputul anului era de doar 15 miliarde de dolari.Ethereum, a doua cea mai mare cripto-valuta, valoreaza acum aproape 30 de miliarde de dolari."Daca oferta este cu adevarat limitata, atunci pretul acestor valori mobiliare este determinat exclusiv de cerere, care - la randul ei - este determinata, in mare parte, de sentimentul din piata", explica Ken Dickson, director pentru investitii, piete valutare si Forex la Aberdeen Standard Investments."Asta inseamna oscilatii enorme de pret, cu bule si prabusiri. Daca procesul de creare a ofertei acestor instrumente nu este reformat, este putin probabil ca ele vor juca vreun rol in portofoliile de investitii", a adaugat el.Bitcoin a evoluat anul acesta ca intr-un montagne russe. Dupa ce a atins la inceputul lunii septembrie un maxim record de aproape 5.000 de dolari, a pierdut o treime din valoare in mai putin de doua saptamani.De atunci aproape si-a dublat iar valoarea, catre noi maxime, de aproape 6.000 de dolari.Ethereum a fost si mai haotic. Cotatia sa a crescut de aproape 50 de ori de la inceputul anului si pana in iunie, inainte sa se micsoreze de circa cinci ori, potrivit site-ului de specialitate CoinDesk.Acest tip de volatilitate inseamna ca decidentii de la firmele institutionale de investitii care studiaza clasele de risc al activelor vor exclude probabil cripto-valutele, potrivit managerilor din sector.