Filipine: Armata anunta ca, dupa cinci luni, a reusit sa invinga islamistii ce controlau orasul Marawi

Secretarul apararii Delfin Lorenzana a spus ca operatiunile armate s-au incheiat dupa ce armata a invins in ultima confruntare cu luptatorii ce se baricadasera in cateva cladiri din inima orasului Marawi.Jurnalistii Reuters au mai auzit focuri de arma si de artilerie luni dimineata. Generalul Restituto Padilla a confirmat ca mai sunt focuri de arma in oras, dar a declarat ca “nu mai sunt teroristi” in Marawi.Padilla a spus ca soldatii guvernamentali au incercat sa-i convinga pe ultimii rebeli sa se predea, dar acestia au refuzat.Doua sotii ale luptatorilor sunt printre cei ucisi.Seful fortelor armate, generalul Eduardo Ano a spus ca cel putin 42 de trupuri ale rebelilor au fost gasite luni in doua cladiri si o moschee din zona luptelor.