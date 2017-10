Armata americana din Coreea de Sud a inceput un exercitiu de evacuare

Operatiunea Courageous Channel "pregateste membrii fortelor armate si familiile acestora sa reactioneze la o gama larga de evenimente de management al crizelor, cum ar fi evacuarea necombatantilor (...) si a dezastrelor naturale sau provocate de om".Exercitiul simuleaza evacuarea pe calea aerului catre o baza militara a SUA din Japonia si are loc in contextul unor tensiuni puternice in peninsula coreeana, legate de amenintarea in crestere din partea Coreei de Nord, care isi continua programele de inarmare nucleara si cu rachete.