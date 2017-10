VIDEO Maratonul de la Venetia: Un localnic a castigat cursa dupa ce favoritii au luat-o pe un drum gresit

Favoritii Abdulahl Dawud, Gilbert Kipleting Chumba, Kipkemei Mutai si David Kiprono Metto erau printre cei sase alergatori din fruntea cursei la kilometrul 25 cand motociclistilul care ii ghida a gresit drumul.Cei sase din grupul fruntas au acoperit cateva sute de metri inainte sa afle ca sunt pe un traseu eronat si sa se intoarca. Ei au pierdut circa doua minute.Faniel, care conduce clubul venetian de maraton era cu un minut in urma liderilor si s-a trezit in fruntea cursei impreuna cu Mohammed Mussa, pe care l-a depasit imediat.Faniel, 25 de ani, a continuat intr-un ritm bun si a devenit primul italian care castiga cursa in cei 22 de ani de istorie a maratonului din Venetia.Faniel a terminat in 2 ore, 12 minute si 16 secunde, cu un avans de aproape doua minute in fata lui Mussa.