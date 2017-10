Proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca ar putea fi votat luni in plenul Senatului

Initiator al proiectului este Guvernul si, potrivit notei de fundamentare, actul normativ are in vedere flexibilizarea si adaptarea relatiilor de munca la realitatile socio-economice actuale, in raport cu evolutia dinamica a pietei muncii, urmand sa ofere avantaje atat salariatului, cat si angajatorului.Proiectul de lege, amendat de Comisia de munca a Senatului, vizeaza forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor."Activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa a partilor si se prevede in mod expres in contractul individual de munca odata cu incheierea acestuia pentru personalul nou angajat sau prin act aditional la contractul individual de munca existent. Refuzul salariatul de a consimti la prestarea activitatii in regim de telemunca nu poate constitui motiv de modificare unilaterala a contractului individual de munca si nu poate constitui motiv de sanctionare disciplinara a acestuia", prevede actul normativ amendat de Comisia juridica.Proiectul a primit raport de admitere din partea Comisiei de munca a Senatului, care va fi supus, impreuna cu proiectul de lege, votului plenului.Senatul este prima Camera sesizata in acest caz, forul decizional fiind Camera Deputatilor.